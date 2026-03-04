KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:06, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстандағы сайлау учаскелерінің референдумға дайындығы қалай

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары референдум кезінде 500-ден астам сайлау учаскесіне барып дауыс береді.

    референдум
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Өңірде референдум өткізуге байланысты барлығы 547 комиссия жұмыс істейді. Оның ішінде 14-і - аумақтық комиссия, 533-і учаскелік комиссия. Бұл туралы агенттік тілшісіне ШҚО сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Жанар Алханова айтып берді.

    - Комиссиялардың құрамында жалпы саны 3821 адам бар. Соның ішінде 98-і аумақтық, 3723-і учаскелік комиссия мүшелері. Облыста барлығы 533 сайлау учаскесі құрылған. Оның 501-і тіркеу орны бойынша, ал 32-сі уақытша болатын орындарда орналасқан, - деді ол.

    Учаскелердің 129-ы немесе 24,2 пайызы Өскемен қаласында орын тепкен. Шығыс Қазақстандағы сайлаушылар саны 485 109 адам.

    - Өңірде 3048 мүгедектігі бар сайлаушы тіркелген. Оның ішінде 1047-сі арбаға таңылғандар, 957-сі есту қабілеті, ал 1017-сі көру қабілеті бұзылған азаматтар. Шығыс Қазақстан облысында сайлаушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында 213 онлайн сервис және азаматтарды тіркеуге арналған 5 сервис ұйымдастырылған, - деді Жанар Алханова.

    Сонымен қатар облыс бойынша барлық сайлау учаскесінің мекенжайы мен байланыс деректерін ұсынатын 14 Call-орталық жұмыс істеп тұр

    Еске салсақ, осыған дейін Павлодар өңірінде референдумда шамамен 500 мың адам дауыс беру құқығына ие екендігі хабарланған. 

    Тегтер:
    Сайлау Шығыс Қазақстан облысы Референдум
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум