    19:36, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстандағы жолдардың бірінде көлік қозғалысы шектелді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың бірінде кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды. 

    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райының қолайсыздығына, нақты айтқанда қалың қар мен көктайғаққа байланысты облыстық маңызы бар автокөлік жолында кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды.

    — 5 қаңтар сағат 19.30-дан бастап «Өскемен-Риддер-Ресей Федерациясының шекарасы тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка елді мекені мен Риддер қаласының арасындағы жол) тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — делінген ақпаратта.

    Болжам бойынша жол ертең таңғы сағат 06.00-ге дейін жабық тұрады. 

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматы облысында Көшпенділер қаласына дейін жаңа жол салынғаны хабарланған

