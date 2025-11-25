Шымбұлақта 26 қарашадан бастап сырғанауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Ертең Шымбұлақ тау-курортында қысқы маусымның техникалық ашылуы болады.
Шымбұлақ тау-курортының баспасөз қызметі 26 қарашадан бастап Сол жақ Талғар және жаңадан бастаушыларға арналған: Ақ қонжық, Жылан және Ақ барыс трассаларында сырғанауға болатынын мәлімдеді.
- Негізгі жалға беру аумағы мен маусымдық локерлер Медеу базалық станциясына көшірілгенін еске саламыз. Шымбұлақ станциясында күнделікті форматта зат сақтауға арналған ұяшықтар бар, - деп хабарлады курорттан.
Еске салайық, былтыр 23 қарашада курорттың техникалық ашылуы болды. Ал 7 желтоқсан күні Шымбұлақ тау-шаңғы курортында ресми түрде қысқы маусым ашылды.
Ал 2025 жылдың 13 сәуірінде сырғанау маусымы жабылды.
Бұған дейін Шымбұлаққа электрлі көліктердің кіруіне шектеу қойылуы мүмкін екенін жазғанбыз. «Медеу» мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің мәліметінше, жұмыс күндері жол бөгетінен орта есеппен 300-ден 400-ге дейін электрокөлік өтеді, ал демалыс күндері бұл сан 700-ге дейін жетеді. Айына шамамен 15 мың көлік тіркеледі.