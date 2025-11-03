Шымкент әуежайындағы ақылы тұрақ бағасы жүргізушілер наразылығын тудырды
АСТАНА. KAZINFORM – Шымкент тұрғындары қаланың жаңа әуежайы жанындағы тұрақ құнына шағым жасады.
Әлеуметтік желіде «Әуежайға кіреберіске тым «арзан» төлемақы енгізіп қойған жоқсыздар ма?» деген сауалмен жарияланым шыққаннан кейін дау туындады. Желі қолданушылары 15 минуттық тегін уақытта кезеке байланысты үлгермейтінін айтып жатыр
- Тиісті органдардан мұндай тарифтің заңдылығын тексеруін өтінеміз, - деп жазды қалалықтар.
Кіреберіске дейін метр бойынша тариф
Шымкент әкімдігінің түсіндіруінше, тариф терминалдің кіреберісіне дейінгі қашықтыққа байланысты, жақын болған сайын қымбаттай түседі.
- бірінші жолақ (кіре берістің дәл алды) – көлік 15 минуттан артық тұрғаны үшін 10 мың теңге;
- екінші жолақ (шамамен 5 метр) – 15 минуттан артық тұрғаны үшін 2 мың теңге, одан кейін әр сағатқа 2 мың теңге;
- жалпы тұрақ (терминалдан 30-40 метр) – 12 сағатқа дейін 200 теңге, 12-ден 24 сағатқа дейін 3 мың теңге, одан кейін тәулігіне 2 мың теңге.
Шымкент әкімдігі тарифтің заңды белгіленгенін алға тартады. Әуежай иесі «SCAT» АҚ-қа жаңа терминал құрылысына жұмсаған 24 млрд теңге қаражатын қайтарып алу үшін ақылы тұрақ тарифін дербес айқындауға рұқсат берілген.
- Мұндай қомақты қаржы салған инвестор шығынының бір бөлігін қайтарып алуға құқылы. Әуежай алдындағы жер паркинг үшін уақытша жалға берілген және кәсіпкер заң аясында тариф бекітті, - деп атап өтті Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек.
Алайда, бір нюанс бар. Бұған дейін әкімдіктің ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес, 2020 жылы терминал алдында автотұрақ салуға Шымкент бюджетінен қаржы қарастырылып, 912 млн теңге бөлінген еді. Ал енді бұл аумақ жеке компанияға табыс әкеліп отыр.
Айта кетейік, осы жылдың сәуірінде Қасым-Жомарт Тоқаев Шымкент әуежайының жаңа терминалымен танысқан еді.