Шымкент қаласы әкімінің аппаратын кім басқарады
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Әкімдіктің айтуынша, Шымкент қаласы әкімінің аппараты басшысы лауазымы әзірге бос тұр.
Дархан Мырзақұлов Шымкент қаласы әкімінің аппараты басшысының міндетін атқарушы болып тағайындалды. Бұған дейін Дархан Үмітбекұлы әкім аппараты басшысының орынбасары қызметін атқарған.
Дархан Мырзақұлов 1987 жылы Түркістан облысында дүниеге келген. Қазақ ұлттық аграрлық университетін «Мемлекеттік басқару» және «Құқықтану» мамандықтары бойынша тәмамдаған.
20.09.2010 – 27.03.2012 жылдар аралығында Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының абаттандыру бөлімінің жетекші маманы;
27.03.2012 – 15.09.2016 жылдар аралығында Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының абаттандыру бөлімінің бас маманы;
15.09.2016 – 26.01.2018 жылдар аралығында Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының абаттандыру бөлімінің басшысы;
26.01.2018 – 03.09.2019 жылдар аралығында Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің көмекшісі,
04.09.2019 – 06.10.2020 жылдар аралығында Алматы қаласы әкімі аппаратының ұйымдастыру және бақылау жұмысы бөлімінің бас маманы;
08.10.2020 – 31.07.2022 жылдар аралығында Алматы қаласы әкімі аппаратының ұйымдастыру және бақылау жұмысы бөлімінің бас инспекторы;
01.08.2022 – 09.11.2023 жылдар аралығында Алматы қаласы әкімі аппаратының ұйымдастыру және бақылау жұмысы бөлімінің басшысы;
09.11.2023 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Шымкент қаласы әкімі аппараты басшысының орынбасары болып еңбек етті.
Айта кетейік, бұдан бұрын Ержан Сейтенов Шымкент қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалғанын жазған болатынбыз.