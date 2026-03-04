«Күлдіретін газ»: Шымкент қаласында 400 баллон азот тотығы тәркіленді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкент қаласында «ойын-сауыққа арналған газ» сатумен айналысқан 10 мекеме иесі жауапқа тартылып, 400-ден астам баллон азот тотығы тәркіленді, деп хабарлайды Polisia.kz.
Шымкент қаласының полиция департаменті азаматтардың денсаулығына қауіп төндіретін заттардың заңсыз айналымына тосқауыл қою мақсатында жүйелі шаралар қабылдап жатыр.
Жыл басынан бері қала аумағында «күлдіретін газ» атауымен танымал азот тотығын сатумен айналысқан 10 ойын-сауық орны анықталып, олардың заңсыз қызметі тоқтатылды. Барлығы 417 баллон тәркіленіп, адам ағзасына күшті әсер ететін заттар заңсыз айналымнан алынды. Анықталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.
Полиция қолданыстағы заңнамаға сәйкес күшті әсер ететін заттардың, оның ішінде азот тотығының заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.
Айта кетейік, ҚР Ішкі істер министрлігі Шымкент қаласында аса ірі көлемдегі алаяқтық және бопсалау деректеріне қатысты заңсыз әрекеттердің жолын кесті.