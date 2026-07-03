Шымкент қаласында 47 делдал сауда тізбегінен шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 3 шілде күні Шымкент қаласына жұмыс сапарымен келіп, шаһардағы сауда нысандары мен базарларды аралады.
Министр алдымен өңірдегі инвестициялық жобалармен танысты. Арман Шаққалиев түрік инвесторларының қатысуымен салынған, құны 650 млн АҚШ долларын құрайтын жылыжай комплексіне барды. Alsera.kz жылыжай кешенінде жылына 155 мың тоннадан астам қызанақтың 6 сорты өсіріледі. Кәсіпорын өнімдері тек ішкі нарықта саудаланып қоймай, Ресей мен Қырғызстанға экспортталады. Министр бірінші кезекте кәсіпорын ішкі нарықтың сұраныс қанағаттандыру қажет екенін еске салды.
Министр барған келесі нысан «Аймар-Құс» тауық фабрикасы жылына 100 млн дана тауық жұмыртқасын өндіреді. Фабрика 25 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жобының үшінші кезеңінде фабрика 300 млн данадан астам тауық жұмыртқасын шығаруды көздеп отыр. Өнім қазіргі таңда Шымкент және Астана қалаларының ірі супермаркеттерінде саудалануда. Фабрика басшылығы министрмен өнімді экспортқа шығару мәселесін талқылады. Өндіріс қуаттылығы артқан кезден бастап министрлік тарапынан экспорттық сүйемелдеу жұмыстары жүргізілмек.
Одан бөлек Арман Шаққалиев қаладағы «Алаш» және «Айна» базарларын аралады. Сауда базарларды жаңғырту Жол картасына сәйкес аталған сауда нысандары 2023-2024 жылдары жаңғыртудан өткен. «Алаш» базарында 1800 сауда нүктесі жұмыс істесе, «Айна» базарында 626 шағын кәсіпкер шоғырланған. Министр базар басшылығы және жергілікті уәкілетті органмен сауда базарларында ашық сауда процессін ұйымдастыруғ өрт қауіпсіздік және санитарлық талаптардың сақталуын қатаң бақылауды тапсырды.
— Сауда ашық әрі әділ болуы керек. Әсіресе халық бірінші кезекте тұтынантын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына қойылатын сауда үстемесі қатаң сақталуы керек. Сауда министрлігі сауда үстемесіне мемлекеттік бақылауды күшейтті. Бұл халық сатып алатын тауарлар бағасына айтарлықтай әсер етеді. Одан бөлек біздің ведомство сауда тізбегіндегі делдарды азайту, өнімсіз делдаодарды тізбектен шығару жұмысын жүйелі жалғастырып келеді. Жыл басынан бері 150 өнімсіз делдал тізбектен шығарылса, Шымкент қаласы бойынша 47 делдел сауда тізбегінен алынды, — деді Арман Шаққалиев.
Шымкент қаласының сауда көрсеткіштері де жоғары. Министрдің сөзінше, алғашқы 5 айда сауда саласына тартылған инвестиция көлемі 30 млрд теңгеге жуықтаған. Министр жеке инвестиция есебінен салынған, аумағы 5 гектарды алып жатқан «Dala Mall» ойын-сауық орталығының жұмысымен де танысты. Биыл пайдалуға берілген нысанда ойын-сауық орындарынан бөлек азық-түлік супермаркеттері де орналасқан.
— Жыл өткен сайын сауда форматы өзгеріп келеді. Онлайн сауда көлемі артса да, халық үшін дәстүрлі сауданың орны бөлек. Бастысы сұранысқа қарай сауда нысандарын заманауи форматқа сай бейімдеу аса маңызды. Тұтынушы үшін арнайы көлік тұрағы, ыңғайлы ғимарат пен электронды төлем жүйесімен қамтылған сауда орындары қашан да сұранысқа ие боп қала береді. Біздің министрліктің де басым міндеттерінің бірі — заманау сауда форматының үлесін арттыру, — деп атап өтті министр.
Шымкент — елдегі сауда ұлесі бойынша бесінші орында. Қаласында жыл басынан бері өңірлік комиссияның 24 отырысы өтті. Комиссия отырыстарының қорытындысы бойынша 164 өнімсіз делдал және сауда үстемесінің шекті мөлшерінен асыру фактісі анықталды. 117 жағдай бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, 47 өнімсіз делдалдың қызметі тоқтатылды. Өнімсіз делдалдарды анықтау бойынша Шымкент қаласы өңірлер арасында үшінші орында тұр. Ал сауда үстемесін шекті мөлдерден асырған кәсіпкерлерге 2 млн теңгеден астам айыппұл салынды.