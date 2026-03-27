Шымкент мұнай өңдеу зауытында жоспарлы алдын алу жұмыстары басталды
ШЫМКЕНТ.KAZINFORM - 27 наурызда өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңының талаптарына және Энергетика министрлігі бекіткен кестеге сәйкес Шымкент мұнай өңдеу зауытында жоспарлы алдын алу жұмыстары (ЖАЖ) басталды.
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл іс-шаралар жабдықтың сенімділігін, технологиялық процестердің тұрақтылығын қамтамасыз ету және жалпы өндірістік тиімділікті арттыруға бағытталған.
Жанар-жағармай материалдарының ішкі нарығында тұрақтылықты сақтау мақсатында жоспарлы алдын алу кезінде мұнай өнімдері алдын ала жасақталған қор есебінен жөнелтіледі. Қазіргі таңда зауыттың резервуарлық паркінде жиналған қор көлемі: автобензин — 29 450 тонна, дизель отыны — 22 900 тонна, авиакеросин — 10 530 тонна.
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-да жоспарлы алдын алу жұмыстарын өткізу кезінде ҚазМұнайГаздың тағы екі мұнай өңдеу зауыты — Павлодар МХЗ мен Атырау МӨЗ мұнай өнімдерінің өндірісі штаттық режимде жалғастырады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының мұнай өнімдері нарығында жағдай тұрақты: АИ-92 маркалы бензин қоры 38 күндік тұтыну мөлшерін, ал дизель отыны қоры 49 күндік тұтыну мөлшерін құрайды.
Биылғы 20 сәуірден бастап технологиялық қондырғылар кезең-кезеңімен пайдалануға беріледі деп жоспарланған.
Айта кетсек, «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-да бұған дейінгі жоспарлы алдын алу жұмыстары 2024 жылдың көктемінде жүргізілген болатын. Қазіргі жоспарлы алдын алу жұмыстары кәсіпорын үшін маңызды кезең болмақ. Ол аяқталғаннан кейін зауыт кеңейтілген жөндеуаралық кезеңіне өтеді. Яғни кәсіпорында келесі ауқымды жұмыстар тек 2030 жылы жүргізіледі. 2028 жылы жекелеген қондырғылардың қысқа мерзімді ағымдағы жөндеуі көзделген.
- Жалпы, бұл Шымкент МӨЗ-не ішкі нарықты мұнай өнімдерімен тұрақты қамтамасыз ете отырып, ұзақ уақытқа тоқтамай-ақ жұмыс істеуге мүмкіндік береді,-делінген хабарламада.
