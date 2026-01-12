KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:14, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірген адам іздестіріліп жатыр

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – 11 қаңтар күні Шымкентте көпқабатты үйдің маңынан 21 жастағы қыздың мәйіті табылды. 

    В Шымкенте расследуют убийство девушки: подозреваемый установлен
    Фото: Шымкент ПД видеосынан скрин

    Куәгерлердің сөзінше, қыздың денесінде пышақ жарақаты бар. Осыған қатысты Шымкент қаласы Полиция департаменті түсінік берді.

    В Шымкенте расследуют убийство девушки: подозреваемый установлен
    Фото: Шымкента ПД видеосынан скрин

    – Аталған дерек бойынша полиция кісі өлтіру фактісімен қылмыстық іс қозғады. Күдіктінің жеке басы анықталды. Алдын ала мәліметке сәйкес, ол марқұммен бұрын таныс болған. Қазіргі уақытта оны ұстау және қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында барлық қажетті жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етуге жатпайды, – делінген қалалық Полиция департаменті таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Шымкентте үй тазалауға келген әйелді қорлап өлтірген жасөспірім сотталғанын жазған едік. 

    В Шымкенте расследуют убийство девушки: подозреваемый установлен
    Фото: Шымкент ПД видеосынан скрин
    Тегтер:
    Қылмыс Шымкент Полиция Кісі өлтіру
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар