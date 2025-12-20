KZ
    19:21, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шымкентте 2800-ден аса адам жануарлардан зардап шекті

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Жыл басынан бері Шымкентте жануарлардан 2822 адам зардап шегіп, медициналық көмекке жүгінді.

    бұралқы ит аулау
    Фото: БҚО ветеринария басқармасы

    Қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының басшысы Талғат Мекамбаевтың айтуынша, өткен жылы қалада 36 мыңға жуық ит ауланса, биыл бұл көрсеткіш 47 мыңға жеткен.

    – Иттер тұрақты түрде ауланып, зарарсыздандырылып жатыр. Заңға сәйкес, қазіргі таңда оларды атуға тыйым салынған, тек ұсталады. Ал жануарлар арасында құтыру ауруы тіркелген жоқ, – деді ол.

    Ресми мәліметке сүйенсек, иттен 1 671, мысықтан 1 065 адам зардап шеккен. Басқа жануарлардан зардап шеккендер саны – 86.

    Сондай-ақ қаңғыбас жануарларға стерилизация (кастрация) жұмыстары жүргізіліп, 2401 ит пен 200 мысық зарарсыздандырылды. Уақытша ұстау орталығынан ауланған ит-мысықтардың 584-і зооеріктілер мен иелеріне қайтарылған.

    Бұдан бұрын Шымкентте тұрғындар жағымсыз иіске шағымданып жатқанын жазған едік. 

