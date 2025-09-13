KZ
    20:44, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Шымкентте 7 мыңнан астам абонент газсыз қалды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM-Шымкент тұрғындары жол-көлік оқиғасына байланысты газсыз отыр. 

    Фото: pexels

    Оқиға Абай даңғылы мен Асқаров көшесінің қиылысында болды. Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes автокөлігі жоғары қысымды жерүсті газ құбырына соғылған.

    — Авариялық бригада Ш. Қалдаяқов көшесіндегі құбырды жабу арқылы ақауды оқшаулады. Оқиға орнында «QazaqGazAimaq» АҚ мамандары жұмыс істеп жатыр, қалпына келтіру шаралары жүргізілуде, — деді мамандар.

    Диспетчерлік қызметтің деректеріне сәйкес, 7000 жуық абонент апат салдарынан газсыз қалды.
    Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Абай аудандық полиция басқармасының қызметкерлері тартылды.

    Айта кетейік, бұдан бұрын Шымкенттегі «Кең баба» саябағы түпкілікті мемлекет меншігіне өткенін жазған болатынбыз.

