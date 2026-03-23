    02:00, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шымкентте 700-ден астам адам көші-қон заңын бұзған

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте рейдтік іс-шара барысында 100-ден астам шетел азаматы мен азаматтығы жоқ тұлға ел аумағынан шығарылды.

    Көші-қон заңнамасын бұзған
    Фото: Polisia.kz

    Шымкент қаласында көші-қон саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау және алдын алу мақсатында ауқымды рейдтік-профилактикалық іс-шара қорытындыланды.

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, үш күн ішінде шаһарда көші-қон заңын бұзудың 710 дерегі анықталды.

    — Құқық бұзушылардың қатарында шетел азаматтары да, қазақстандықтар да бар. Олардың барлығы заңға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — деп мәлімдеді ведомство.

    Сондай-ақ рейд кезінде елімізде болу қағидаларын сақтамаған 276 шетел азаматы қабылдау-тарату орнына орналастырылды.

    — Сот шешімімен 103 шетел азаматы мен азаматтығы жоқ тұлға ел аумағынан шығарылды. Бұл іс-шаралар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, көші-қон заңнамасын сақтау мен қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған, — делінген полиция таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Қырғызстан азаматтарының Қазақстанда болу ережесі қайта қаралуы мүмкін екенін жазған едік. 

    Сәбит Тастанбек
