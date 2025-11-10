Шымкентте әлеуметтік төлемдерді жымқыру бойынша іс тергеліп жатыр
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қала прокуратурасы әлеуметтік төлемдердің тағайындалу заңдылығына жүргізген талдау нәтижесінде «У» есімді азаматшаның заңсыз іс-әрекетін әшкереледі. Бұл туралы Шымкент қаласының прокуратурасы мәлім етті.
— Талдау барысында аталған азаматша жеке кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін пайдаланып, жүкті әйелдерді кәсіпорындарға жалған жұмысқа орналастырғаны анықталды. Әрі қарай ол жүкті әйелдердің атына заңсыз түрде әлеуметтік төлемдерді рәсімдеп, белгіленген қаражатты өз қажеттілігіне жұмсаған. Заңсыз іс-әрекеттің салдарынан мемлекетке 217 млн тг көлемінде шығын келген, — деп хабарлады прокуратурадан.
Аталған факті бойынша ҚК-тің 190-бабы 4-бөлігіне сәйкес қылмыстық іс тіркеліп, Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне әрі қарай тергеп-тексеру үшін жолданды. Қазіргі уақытта істің мән-жайын толық анықтау мақсатында тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
