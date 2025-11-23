KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:25, 23 Қараша 2025 | GMT +5

    Шымкентте алиментке 4,8 млн теңге берешегі бар ер адам сотталды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкент қаласының тұрғыны алимент бойынша 4,8 млн теңгеден астам берешегі үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

    Ақтөбеде кепілде болған келіншек сотта оқиғаның мән-жайын айтып берді
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Шымкент қалалық сотының мәліметінше, қылмыстық іс кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды.

    Сотталушы Т.-ға ҚК-нің 139-бабы «балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару» бойынша айып тағылды.

    Алимент бойынша берешегін өтеу туралы хабарланғанына қарамастан, сотталушы 5 жылдан астам уақыт ішінде алимент төлеу міндеттерін орындамаған.

    Салдарынан сотталушының алимент бойынша қарызы 4 852 676 теңгеге жеткен.

    – Сотталушының кінәсі іс-құжаттарымен қоса өзінің берген түсінігімен, жеке сот орындаушының ұсынысымен және тағы басқа да іс бойынша жинақталған құжаттармен толық дәлелденген. Сот, Т.-ны ҚК-нің 139-бабымен кінәлі деп танып, оған 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, - делінген соттың хабарламасында.

    Үкім заңды күшіне енбеді.

    Бұдан бұрын Шымкент маңындағы зауытта қаза болған екі адамның өліміне кінәлі күдіктілер ұсталғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Сот Шымкент Алимент Заң және құқық
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар