Шымкентте автокөлік иелері газ тапшылығына шағымданды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қалада жанармайдың бұл түрі әсіресе таңертеңгі және кешкі уақытта жетіспейді. Жүргізушілер алдын ала жазылуға мәжбүр екенін айтады. Энергетика басқармасы министрлікке қосымша сұйытылған мұнай газын бөлу туралы өтініш жасады.
Тамыз айында бір литр автогаз бағасы 102 теңгеге дейін көтерілгеніне қарамастан, Шымкентте жанар-жағармай тапшы болып отыр. Қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы сұйытылған газдың уақытша жетіспеушілігі автомобильдер санының өсуіне және айдың соңында жеткізу кестесінің өзгеруіне байланысты екенін атап өтті.
- Автокөлік құралдары санының артуына және айдың соңында жеткізу кестесінің өзгеруіне байланысты Шымкентте сұйытылған мұнай газының уақытша тапшылығы байқалады. Біз Энергетика министрлігіне қосымша отын көлемін бөлу туралы өтініш жібердік. Қазіргі уақытта қажетті мөлшерде бөлініп, мәселе кезең-кезеңімен шешіліп жатыр, - деп түсіндірді ведомстводан.
Шымкентте 463 мыңнан астам автомобиль тіркелген, оның 15%-ға жуығы сұйытылған газды пайдаланады. Жағдай жыл сайын газдағы автомобильдер санының ұлғаюымен ғана емес, сонымен қатар Шымкент АГҚС-на жанармай құятын Түркістан облысынан келетін жүк машиналары мен автомобильдерді қоса алғанда, көліктің транзиттік ағынының өсуімен күрделеніп келеді.
Әкімдік жанармай құю мәселелері басқа аймақтардан келген жүргізушілердің көптігінен туындайтынын растайды.
- Газды пайдаланатын бұл автомобильдер қалалық статистикада есепке алынбайды, бұл тапшылық тудыруы мүмкін, - деп атап өтті Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек.
Бұған дейін үнемдеу үшін газ жабдықтарын орнатқан Солтүстік Қазақстан облысының жүргізушілері де автогаз тапшылығына тап болған. Олардың айтуынша, мұндай жағдай жыл сайын қайталанады. Кейбір қалаларда, мәселен, Петропавлда газ талон бойынша сатылады. Энергетика министрлігі Атырау МӨЗ-на жоспарлы жөндеумен сұйытылған газды жеткізудегі уақытша кідіріс себебін түсіндірді.
Жағдайды тұрақтандыру үшін министрлік қосымша 500 тонна бөлді. Сондай-ақ министрлік Солтүстік Қазақстан облысында бензин тапшылығы туралы ақпаратты жоққа шығарып, шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді.