Шымкентте Байдібек би даңғылы төрт айға жартылай жабылады
Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, Бәйдібек би даңғылында автокөлік қозғалысына жартылай шектеу қойылады. Өзгерістер көлік айрығын салу жобасын іске асыруға байланысты және кезең-кезеңімен енгізіледі.
Құрылыс жұмыстары даңғылдың екі учаскесін қамтиды. Бірінші учаске Төлеметов көшесімен қиылыстан Ақберен көшесіне дейінгі аралықты, екінші учаске сол қиылыстан Қызылқайың көшесіне дейінгі бөлікті қамтиды.
Әрбір учаскеде қозғалыс екі ай мерзімге шектеліп, біржақты қозғалыс ұйымдастырылады.
Ведомство жолдың толық жабылмайтыны атап өтті. Алайда құрылыс кезеңінде қозғалыс сызбасы өзгеріп, жүргізушілер уақытша жол белгілеріне бағдарлануы қажет болады.
– Бұл шаралар құрылыс жұмыстарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін қажет. Жүргізушілерден өзгерістерді алдын ала ескеріп, жол жағдайына мұқият назар аударуды сұраймыз, – деп хабарлады басқармада.
Жалпы алғанда, шектеулер шамамен төрт айға созылып, жаз маусымының басында аяқталады.
Автокөлік жүргізушілеріне маршруттарын алдын ала жоспарлап, көлік қозғалысы тығыз учаскелерде аса сақ болу ұсынылады.
Бұған дейін Шымкентте транзиттік бағыттағы сапасыз жол мен кептеліс тұрғындардың ашуын туғызғаны хабарлаған болатын.