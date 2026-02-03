KZ
    Шымкентте Байдібек би даңғылы төрт айға жартылай жабылады

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкент қаласындағы ең жүктемесі жоғары жолдардың бірі – Бәйдібек би даңғылында көлік қозғалысына кезең-кезеңімен шектеу енгізіледі. Шектеулер жаздың басына дейін жалғасады. Бұған көлік айрығы құрамындағы автомобиль көпірінің құрылысы себеп болып отыр.
    Жол құрылысына арналған 191 технология цифрлық бірыңғай базаға тіркелді
    Фото: Көлік министрлігі

    Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, Бәйдібек би даңғылында автокөлік қозғалысына жартылай шектеу қойылады. Өзгерістер көлік айрығын салу жобасын іске асыруға байланысты және кезең-кезеңімен енгізіледі.

    Құрылыс жұмыстары даңғылдың екі учаскесін қамтиды. Бірінші учаске Төлеметов көшесімен қиылыстан Ақберен көшесіне дейінгі аралықты, екінші учаске сол қиылыстан Қызылқайың көшесіне дейінгі бөлікті қамтиды.

    м
    Фото: Шымкент әкімдігі

    Әрбір учаскеде қозғалыс екі ай мерзімге шектеліп, біржақты қозғалыс ұйымдастырылады.

    Ведомство жолдың толық жабылмайтыны атап өтті. Алайда құрылыс кезеңінде қозғалыс сызбасы өзгеріп, жүргізушілер уақытша жол белгілеріне бағдарлануы қажет болады.

    – Бұл шаралар құрылыс жұмыстарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін қажет. Жүргізушілерден өзгерістерді алдын ала ескеріп, жол жағдайына мұқият назар аударуды сұраймыз, – деп хабарлады басқармада.

    Жалпы алғанда, шектеулер шамамен төрт айға созылып, жаз маусымының басында аяқталады.

    Автокөлік жүргізушілеріне маршруттарын алдын ала жоспарлап, көлік қозғалысы тығыз учаскелерде аса сақ болу ұсынылады.

    Бұған дейін Шымкентте транзиттік бағыттағы сапасыз жол мен кептеліс тұрғындардың ашуын туғызғаны хабарлаған болатын.

