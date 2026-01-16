KZ
    Шымкентте дәрігерлер ішегі бірнеше жерден тесілген азаматты аман алып қалды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Науқас ауруханаға ауыр хәлде жеткізілген. Тексеру барысында оның ас ішегі 3-4 жерден тесіліп, іш қуысына инфекция тарағаны анықталды.

    Хирургия, хирургиялық операция, ота
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Осылайша Шымкент қалалық №1 клиникалық аурухананың дәрігерлері 38 жастағы азаматты ажалдан арашалап қалды.

    Дәрігерлердің айтуынша, асқазаннан өткен ұзындығы шамамен 3 сантиметр болатын өткір сүйек ішекті тесіп, перфорацияға әкелген. Соның салдарынан перитонит — іш пердесінің жедел қабынуы басталған. Науқаста тамақ өтімсіздігі де байқалған.

    — Науқасқа шұғыл түрде хирургиялық ота жасалды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында өткен ота барысында хирургтер ішекті тесіп тұрған сүйекті алып, зақымдалған ішек бөліктерін тігіп, қалпына келтірді. Сондай-ақ іш қуысы толық тазартылып, перитониттің зардаптары жойылды. Ота 1,5 сағатқа созылып, жалпы жансыздандырумен өтті. Қазіргі таңда науқастың жағдайы тұрақты, — деп хабарлады Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Шымкент қаласы бойынша филиалы.

    Ота жасаған хирург-дәрігер Нұрғали Тұрлыбаевтың айтуынша, дер кезінде көрсетілген медициналық көмектің арқасында ауыр асқынулардың алдын алу мүмкін болған.

    Шымкент, ота, хирургия
    Фото: ӘМС қоры Шымкент қаласы бойынша филиалы

     

    Ал науқастың өзі дәрігерлерге кәсіби шеберлігі мен медициналық көмегі үшін алғысын білдірді.

    Айта кетейік, бұдан бұрын Шымкентте дәрігерлер 4 жасар баланың ішіндегі үлкен ісікті күрделі отаның көмегімен алып тастағанын жазған едік.

