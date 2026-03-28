Шымкентте дәріханалардағы егу бөлмелерінде 4 адам қайтыс болған
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте бақылау шаралары барысында медицина және фармацевтика саласында бірқатар заңбұзушылық анықталды.
Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының орынбасары Полат Бердалиевтың айтуынша, өткен жылы қалада жекеменшік дәріханалардағы егу бөлмелерінде жедел жәрдем келгенге дейін 4 өлім жағдайы тіркелген.
Аталған деректер бойынша заңды тұлғалардан түскен шағымдар негізінде департамент пен полиция бірлесіп 13 жоспардан тыс тексеру жүргізген.
– Анықталған кемшіліктерге байланысты 14 әкімшілік хаттама толтырылды. Егу бөлмелерінің иелерін жинап, департаментте түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Оларға қызметтерін заң талаптарына сәйкестендіру қажеттігі ескертілді. Атап айтқанда, анафилактикалық жағдай туындаған кезде егу бөлмесінде жедел медициналық көмек көрсету мүмкіндігі болуы тиіс. Бұл үшін тиісті лицензия болуы қажет. Сонымен қатар, дәрігерге дейінгі білікті көмек көрсету талап етіледі. Нәтижесінде талапқа сай келмеген 12 егу бөлмесінің жұмысы тоқтатылды, - деді ол баспасөз мәслихатында.
Сондай-ақ зейнетақы қоры қаражатын пайдалану мәселесіне байланысты қаладағы 34 стоматологиялық клиника тексерілген. Кемшіліктер бойынша 51 хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Тексеру барысында кейбір мекемелердің лицензиясыз немесе мамандардың тиісті сертификатсыз қызмет көрсетіп отырғаны белгілі болды.
Бұдан бөлек, полициямен бірлесіп жүргізілген тексерулер барысында бөлшек саудадағы дәріханаларда психотропты препараттарды заңсыз сату бойынша 25 дерек тіркеліп, хаттамалар толтырылды. Сонымен қатар нашақорлықпен ауырып, емделуден бас тартқан 10 науқас жауапқа тартылды.
Айта кетсек, департамент тарапынан жүргізілген жоспардан тыс тексерулер нәтижесінде 331 хаттама толтырылып, жалпы сомасы 41 млн теңгеден астам айыппұл өндірілген.
Бұдан бұрын Шымкентте медициналық ұйымдарға 1,1 млрд теңге көлемінде айыппұл салынғанын жазған едік.