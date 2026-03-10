Шымкентте футболшылар арасындағы төбелестен кейін «Ордабасы» капитаны қамауға алынды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте «Ордабасы» мен «Ақтөбе» клубтарының жастар құрамалары арасындағы жолдастық матч жаппай төбелеспен аяқталды.
Оқиға 9 наурыз күні Шымкентте өткен бақылау матчында болған. Екінші таймның басында ойын барысында футболшылар арасында жанжал туындап, соңы төбелеске ұласқан. Көп ұзамай екі команданың ойыншылары да жанжалға араласып, жаппай қақтығыс болған. Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желілерде тарады.
«Ақтөбе» футбол клубының мәліметінше, жанжал кезінде жастар құрамасының екі ойыншысы жарақаттанған.
— Екі футболшымыз ауруханаға жеткізілді. Біреуіне жақ сүйегінің сынуы диагнозы қойылды, екіншісі ерні мен иегінен жарақаттанды. Алғашқы ойыншыға ота жасалады, — деп хабарлады клуб өкілдері.
Клуб өкілдері алаңдағы тәртіп бұзушылықты айыптап, оқиғаға қатысты әділ тергеу жүргізіледі деп үміттенеді. Сондай-ақ жарақаттанған ойыншыларға қажетті медициналық көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
Шымкент қалалық полиция департаменті төбелес фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын растады.
— Жолдастық футбол матчы барысында екі команда ойыншылары арасында жанжал туындап, ол төбелеске ұласқан. Оқиға салдарынан қатысушылардың бірі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Аталған дерек бойынша бұзақылық белгілерімен қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаға қатысқан барлық азаматтар полиция бөлімшесіне жеткізілді, — деп хабарлады Шымкент қалалық ПД.
Тергеу барысында жанжалдың басталуына «Ордабасы» командасының капитаны себеп болғаны анықталған. Сот оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы шешім қабылдады.
— Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесі бойынша қатысушылардың әрекеттеріне заң аясында құқықтық баға беріледі, — деп мәлімдеді полиция өкілдері.
Айта кетейік, бұл оқиға клубтағы өзгерістермен қатар болып отыр. Бұған дейін «Ордабасы» клубы басшылық құрамының ауысқанын хабарлаған болатын.
Клуб жекеменшік басқаруға өтіп, жекешелендіру жөніндегі меморандумға Шымкент қаласының әкімдігі мен Integra Construction KZ компаниясы қол қойған.