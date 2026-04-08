    13:55, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Шымкентте киберполиция интернет-алаяқтықтың жолын кесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Шымкентте киберполиция интернет-алаяқтықтың жолын кесіп, зейнеткердің ұрланған 9 млн теңгесін қайтарып берді. Бұл туралы Polisia.kz жазды.

    Фото: ҚР ҰҚК

    — Шымкентте полиция ірі интернет-алаяқтық дерегінің алдын алып, қарт тұрғынға ұрланған қаражатын қайтаруға көмектесті. Алаяқтар зейнеткерге хабарласып, өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырған. Психологиялық қысым жасап, түрлі айла-тәсілдерді қолданып, әйелді құпия деректерін айтуға және белгілі бір әрекеттер жасауға көндірген, — деп жазды құзырлы органнан.

    Соның салдарынан оның банктік шотынан қомақты қаржы заңсыз аударылған. Жәбірленушінің арызына жедел әрекет еткен киберполиция қызметкерлері қажетті іс-шаралар кешенін жүргізді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде ақша аударылған арна дер кезінде анықталып, қаражаттың әрі қарай қолма-қол ақшаға айналдырылуына жол берілмеді.

    Нәтижесінде тәртіп сақшылары жәбірленушіге 9 млн теңгені қайтарып берді. ️ Полицейлер мұндай қылмыстардың, әсіресе, егде жастағы азаматтарға қатысты жиі кездесетінін атап өтеді.

    Осыған байланысты тұрғындарды сақ болуға шақырады. Жеке деректерді, SMS-кодтарды және банк картасының мәліметтерін ешкімге жария етпеу қажет. Күдікті қоңырау түскен жағдайда дереу полицияға хабарласыңыз. 

    Айта кетейік, Қазақстанда интернет-алаяқтықтан келген шығын 4,8 млрд теңгеге жетті.

    Бақытгүл Абайқызы
