Шымкентте коммуналдық мекеменің жүргізушілері еңбек жағдайына шағымданды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Еңбекші КММ қызметкерлерінің шағымынан кейін бұл мәселеге Шымкент қаласының әкімдігі мен еңбек инспекциясы араласты.
Шымкентте Еңбекші мекемесінің 25 жүргізушісі ашық үндеу жасап, еңбек жағдайына қатысты мәселе көтерді. Олардың айтуынша, демалыс күндері жұмысқа тартылған, бірақ еңбек заңнамасына сәйкес өтемақы мен қосымша демалыс күндері берілмеген.
Сондай-ақ жүргізушілер кәсіпорын басшылығына қатысты да шағым айтты. Олардың сөзінше, кейбір қызметкерлерге қысым көрсетіліп, негізсіз жұмыстан шығару әрекеттері болған.
Жүргізушілердің үндеуінен кейін Шымкент қаласы әкімдігі басшылығы мен еңбек инспекциясы өкілдерінің қатысуымен кездесу ұйымдастырылды.
– Барлық өтініш жазбаша түрде қабылданып, заң аясында қаралады. Коммуналдық сала қызметкерлерінің еңбегі ерен және құрметке лайық. Сондықтан ешбір қызметкер заңсыз жұмыстан шығарылмайды. Жұмыс кестесін реттеу бойынша нақты тапсырмалар берілді. Демалыс күндері жұмысқа тартылған жағдайда міндетті түрде басқа демалыс күні берілуі тиіс. Еңбек заңнамасының сақталуы тұрақты бақылауда болады. Кәсіпорын басшылығына қатысты мәселелер қызметкерлердің өтініші негізінде құқықтық тәртіппен қаралады, – деді Шымкент қаласы әкімі аппаратының басшысы Берік Әшірбеков.
Жүргізушілердің айтуынша, кездесуден кейін оларға еңбек құқықтары түсіндірілген.
– Барлық мәселе бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді, жұмыс кестесі реттелетін болды. Ешкімнің заңсыз жұмыстан шығарылмайтынына көз жеткіздік. Кәсіпорын басшылығына қатысты өтініштерімізді заң аясында жазбаша түрде береміз. Жалпы қабылданған шешімге көңіліміз толды, қала игілігі үшін жұмысымызды жалғастырамыз, – деді жүргізуші Қайрат Қонысбаев.
Қала әкімдігінің мәліметінше, барлық жүргізуші өз міндеттеріне қайта кіріскен. Еңбекші ауданындағы көшелерді тазалау бойынша коммуналдық кәсіпорын қалыпты режимде жұмысын жалғастырып жатыр.
