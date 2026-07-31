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    Шымкентте куәлігінен айырылған жүргізуші автобус айдаған

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте бір тәулікте 500-ден астам құқықбұзушылық анықталды.

    Шымкентте куәлігінен айырылған жүргізуші автобус айдаған
    Фото: Видеодан скрин

    Шымкент қаласында «Тасымалдаушы» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр.

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, іс-шараның алғашқы тәулігінде 543 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.

    — Оның ішінде такси қызметін заңсыз ұсынудың 72 дерегі, жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзудың 68 фактісі, қауіпсіздік белдігін пайдаланбаудың 47 дерегі және техникалық талаптарға сай келмейтін көлік құралдарын пайдаланудың 32 фактісі тіркелді, — делінген полицияның мәліметінде.

    Сонымен қатар № 45 бағыттағы автобустың жүргізушісі қоғамдық көлікті жүргізуші куәлігінсіз басқарғаны анықталды.

    Тексеру барысында оның көлік құралын басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды. Соған қарамастан ол қоғамдық көлікті басқаруын жалғастырған.

    — Аталған құқық бұзушылық бойынша заң талаптарына сәйкес тиісті әкімшілік шаралар қабылданды, — деп хабарлады полиция.

    Ведомство мәліметінше, жолаушылар тасымалы саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету мақсатындағы профилактикалық іс-шаралар алдағы уақытта да тұрақты түрде жалғасады.

    Бұған дейін Шымкентте автобус жүргізушісі жеңіл көлікті қасақана қаққанын хабарлаған едік. 

    Автобус Шымкент Құқықбұзушылықпен күрес жүргізуші Полиция
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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