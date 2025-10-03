Шымкентте құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Қайғылы оқиға тұрғын үй кешенінің құрылысы жүріп жатқан аумақта болған.
Ресми мәліметтерге сүйенсек, марқұм Үмітжан Балтабаев абайсызда лифт шахтасына құлап кеткен. Қаладағы Еңбек инспекциясы оқиғаның «Aina Mare House» ЖШС-нің құрылыс алаңында болғаны нақтылады.
— Үмітжан Балтабаев белгісіз жағдайда құлап, көз жұмды. Тергеуді бастау үшін жұмыс берушіден бір тәулік ішінде ресми хабарлама түсуі тиіс. Соның негізінде арнайы комиссия құрылып, он жұмыс күні ішінде тексеру жүргізіледі, — деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Алайда бүгінгі күнге дейін еңбек инспекциясына ешқандай ресми хабарлама түспеген. Сондай-ақ марқұмның аталған нысанда ресми түрде жұмыс істеген-істемегені әлі анықталып жатыр.
Полиция департаменті қайғылы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанын растады.
— Қазіргі таңда болған жағдайдың барлық мән-жайын анықтау үшін кешенді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады, — деп хабарлады Шымкент қалалық полиция департаменті.
Ал аталған құрылыс нысанына жауапты компания әзірге ресми түсініктеме берген жоқ.
