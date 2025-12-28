Шымкентте мектептің апатты спортзалы бұзыла ма, жөнделе ме
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қайнарбұлақ тұрғын алабында орналасқан мектеп спортзалының болашағы қайта жүргізілетін мемлекеттік сараптама нәтижесінде анықталады. Тексеру нәтижесіне қарай ғимаратты қалпына келтіру немесе жаңа нысан салу туралы шешім қабылданады.
Қала әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбектің айтуынша, бұл мәселеде әділ бағалау үшін еліміздегі құрылыс және сәулет саласындағы бірден-бір мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау институты – «ҚазНИИСА» АҚ-ға жүгіну туралы шешім қабылданған.
– Сараптама шамамен екі айға созылады. Оның қорытындысына сәйкес, спортзалды қалпына келтіру немесе жаңа нысан салу жайы анықталады. Егер тексеру барысында мердігер ұйымның кінәсі анықталса, мәселе сот тәртібімен қаралады. Ал мектеп басшылығы тарапынан салғырттық анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылданады, – деді ол.
Апатты деп танылған спортзал мектептің негізгі корпусына жапсарлас орналасқан. Қазіргі уақытта қауіпсіздік үшін ғимараттың айналасы толық қоршалып, оқушылардың өмірі мен денсаулығына төнуі мүмкін қауіптердің алдын алу шаралары қабылданған.
Күн суық кезде дене шынықтыру сабағы сынып бөлмелерінде өткізілсе, жылы мезгілде сыртта ұйымдастырылады.
Ауданы шамамен 600 шаршы метрді құрайтын мектептің спортзалы 8 жыл бұрын пайдалануға берілген және апатты деп танылған.
Мамандардың мәліметінше, ғимаратта еден мен іргетастың шөгуі байқалған, қабырғаларда жарықтар пайда болған, сондай-ақ шатырдың техникалық жағдайы да алаңдаушылық тудырады.
Қалалық құрылыс басқармасы бұған дейін хабарлағандай, алғашқы ақаулар 2021 жылы анықталған. Мектепті салған бас мердігерге кемшіліктерді жою туралы бірнеше рет нұсқама берілгенімен, тиісті жұмыстар орындалмаған. Нәтижесінде материалдар қалалық орта сапасы және бақылау басқармасына жолданып, компанияның лицензиясын қайта қарау секілді шаралар қолдану ұсынылған.
Алғашқы сараптамаға сәйкес, 2300 оқушы білім алатын ғимаратта іргетас пен қабырғаларды нығайтуды көздейтін күрделі жөндеу қажет болған. Сонымен қатар спортзал астындағы топыраққа бір ай көлемінде геологиялық зерттеу жүргізілген.
