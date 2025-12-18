Шымкентте полиция синтетикалық есірткінің ірі партиясын тәркіледі
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкент қаласында полиция қызметкерлері синтетикалық есірткінің ірі партиясын заңсыз айналымнан алып тастады, деп хабарлайды Polisia.kz.
Қалалық полиция департаменті есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын жүйелі түрде жүргізіп келеді. Кезекті шара барысында Алматыдан Шымкентке синтетикалық есірткінің ірі партиясын жеткізуді ұйымдастырған тұлғалардың қылмыстық әрекеті әшкереленді.
Тергеу барысында күдіктілер психотроптық заттарды сорғы жабдығының ішіне жасырып, оны қалааралық такси арқылы сәлемдеме ретінде жолдағаны анықталды. Аталған бағыт полиция қызметкерлерінің бақылауына алынып, тексеру кезінде техниканың ішінен жалпы салмағы 2 келіні құрайтын синтетикалық есірткі салынған төрт пакет тәркіленді.
Сонымен қатар ұсталған тұлғалардың бірінің тұрғылықты мекенжайын тінту барысында байланыссыз тәсілмен өткізуге арналған синтетикалық есірткі салынған 62 орама табылып, айғақ зат ретінде алынды.
Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, Алматыда биыл есірткі қылмысына қатысы бар 28 шетелдік жауапқа тартылды.