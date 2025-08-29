Шымкентте психотроптық зат дайындауға әрекет жасаған адам 8 жылға сотталды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында аса ауыр қылмысқа қатысты үкім жарияланды.
Сот материалдарына сәйкес, айыпталушы 2024 жылдың қыркүйек айында Telegram мессенджері арқылы белгісіз адаммен сөйлесіп, жылдам пайда табу мақсатында психотроптық заттарды заңсыз дайындауға келісім жасаған. Ол Шымкент қаласының аумағынан жер үйді жалға алып, Алматы қаласынан арнайы прекурсорлар мен химиялық қоспалар сатып әкелген. Кейін жалға алған үй ауласындағы моншаны зертханаға айналдырып, аса ірі мөлшердегі — жалпы салмағы 2 килограмм 624,2 грамм болатын а-пирролидиновалерофенон (а-PVP) психотроптық затын дайындау барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлері ұстаған.
Сот барысында айыпталушының кінәсі тінту хаттамалары, сараптама қорытындылары, сондай-ақ өзінің кінәсін мойындаған жауабымен толық дәлелденді. Прокурор соттан айыпталушыға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Ал сотталушы жасаған қылмысына өкініп, жеңіл жаза қолдануды өтінген.
Үкім шығару кезінде сот оның бұрын сотты болмағанын, асырауында жасөспірім балалары барын жеңілдететін мән-жай ретінде назарға алды. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.
Нәтижесінде сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 8 жыл 5 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Үкім заңды күшіне енді.
