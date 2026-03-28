Шымкентте сот балаларына қатыгездік көрсеткен әйелді ана құқығынан шектеді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкент қаласында туған балаларын аяусыз азаптаған әйел сот шешімімен ата-ана құқығынан шектелді.
Іс Шымкент қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Қалалық білім басқармасы жауапкерге қатысты ата-ана құқығынан шектеу және алимент өндіру туралы талаппен сотқа жүгінген.
Соттың мәлімдеуінше, әйел кәмелетке толмаған төрт баланың анасы, ал балалардың әкесі қазіргі таңда шетелде.
– Жауапкер Э. кәмелетке толмаған балаларына қатысты қатыгездік көрсеткені анықталған. Балалардың әкесі бұл жағдайдан хабардар. Сот «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР кодексінің талаптарын және кәмелетке толмаған балалардың мүддесін негізге алып, талап қоюды қанағаттандырды, – делінген Шымкент қалалық сотының хабарламасында.
Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.
Ведомство өкілдері балалардың анасына қатысты қылмыстық іс сот өндірісіне түскенін және сот актісі туралы қосымша хабарланатынын атап өтті.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, оқиға туралы ақпарат білім беру ұйымынан түскен. Мұғалімдер оқушылардың денесіндегі жарақаттарды байқап, құқық қорғау органдарына хабарлаған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Отбасында төрт бала тәрбиеленіп келген. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа үлкен екі ұл бала ұшыраған. Анасы балаларды «тыңдамағаны үшін» жазалағанын айтып, денелерін ыстық үтікпен күйдіріп, шанышқымен жарақаттаған. Соның салдарынан балалар физикалық және психологиялық зардап шеккен.