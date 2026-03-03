Шымкентте және Түркістан облысында электр желілерін жаңғырту бағытындағы ілкі жобалар аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM - Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту жөніндегі Ұлттық жоба аясында «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС Шымкент қаласы мен Түркістан облысында екі пилоттық жобаны іске асыруды аяқтады, деп хабарлайды ҚР Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметі.
Шымкент қаласында кернеуі 35 кВ «Л-Кайтпас» және «Л-XXI Партсъезд» әуе электр беру желілерін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Жалпы ұзындығы 14,37 км болатын желілерде болат-алюминий сым заманауи жоғары температураға төзімді, композитті өзекті сымға ауыстырылды.
Жобаны Шымкент қаласында іске асыру желінің өткізу қабілетін 27 МВт-қа арттыруға, шамамен 24 мың абонентті электр энергиясымен жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын жақсартуға, сондай-ақ желілердің тозу деңгейін 81%-дан 20%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді.
Инновациялық композитті сымды қолдану тіректерді ауқымды қайта жаңғыртусыз-ақ желілердің жүктемелік қабілетін арттыруды қамтамасыз етеді, жабдықтардың қызмет ету мерзімін ұзартады және электр энергиясының технологиялық шығындарын азайтады.
Түркістан облысында кернеуі 0,4 кВ болатын әуе электр беру желілерінің 31 нысанында жалпы ұзындығы 89,763 км қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Жоба аясында тозған тіректер темірбетон конструкцияларына ауыстырылып, өздігінен тірелетін оқшауланған сымдар (ӨТОС) енгізілді. Нәтижесінде желілердің тозу деңгейі 87,3%-дан 0%-ға дейін төмендеп, 3 582 абонентті электрмен жабдықтаудың сенімділігі артты, апаттылық едәуір қысқарып, электр желілерін пайдалану қауіпсіздігі жоғары деңгейге көтерілді.
ӨТОС технологиясын қолдану технологиялық заңбұзушылықтарды барынша азайтуға, сымдардың айқасуы салдарынан туындайтын қысқа тұйықталуларды болдырмауға және желілердің қолайсыз ауа райы жағдайларына төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жобаларды қаржыландыру үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-да кредиттік желі тартылып, «Қазақстандық Тұрғын үй компаниясы» АҚ тарапынан қарыз бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау жөнінде оң шешім қабылданды. Қарыз қаражаты толық көлемде игеріліп, мердігер ұйымдармен есеп айырысуға бағытталды.
Пилоттық жобаларды іске асыру электр желілік кешенге заманауи технологиялық шешімдерді енгізуге, инфрақұрылымдық тозуды азайтуға, энергия тиімділігін арттыруға және өңірдің 27,5 мыңнан астам тұтынушысы үшін электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға ықпал етеді.
«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС электр желілік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жүйелі жұмысты жалғастырып, халық пен бизнесті сенімді әрі тұрақты энергиямен қамтамасыз етуде.
