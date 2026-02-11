KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:39, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Шымкентте жаппай төбелес болып, үш адам қамауға алынды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM - Шымкентте көшеде болған төбелес қоғамдық резонанс тудырды. Әлеуметтік желілерде бір топ жастың жол үстінде жанжал шығарып, төбелес ұйымдастырғаны бейнеленген видео тарады. 

    Шымкентте жаппай төбелес болып, үш адам қамауға алынды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Шымкент қалалық полиция департаментінің мәліметінше, аталған оқиға бойынша «Бұзақылық» бабымен қылмыстық іс қозғалды.

    – Оқиғаға қатысушылардың барлығы жедел түрде анықталып, ұсталды. Жол үстіндегі жанжал ашық төбелеске ұласып, қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі өрескел бұзылды. Үш күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, – делінген ведомство хабарламасында.

    Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

    – Әрбір қатысушының әрекетіне құқықтық баға беріледі. Кінәлілер заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады, – деп хабарлады құқық қорғау органдары.

    Бұдан бұрын Шымкентте жол ортасында төбелесіп, кісі өлтірген күдіктілер ұсталғанын жазған едік.

