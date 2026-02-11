Шымкентте жаппай төбелес болып, үш адам қамауға алынды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM - Шымкентте көшеде болған төбелес қоғамдық резонанс тудырды. Әлеуметтік желілерде бір топ жастың жол үстінде жанжал шығарып, төбелес ұйымдастырғаны бейнеленген видео тарады.
Шымкент қалалық полиция департаментінің мәліметінше, аталған оқиға бойынша «Бұзақылық» бабымен қылмыстық іс қозғалды.
– Оқиғаға қатысушылардың барлығы жедел түрде анықталып, ұсталды. Жол үстіндегі жанжал ашық төбелеске ұласып, қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі өрескел бұзылды. Үш күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, – делінген ведомство хабарламасында.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
– Әрбір қатысушының әрекетіне құқықтық баға беріледі. Кінәлілер заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады, – деп хабарлады құқық қорғау органдары.
Бұдан бұрын Шымкентте жол ортасында төбелесіп, кісі өлтірген күдіктілер ұсталғанын жазған едік.