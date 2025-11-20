Шымкентте қызанақ өсіретін еліміздегі ең ірі жылыжай ашылды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Шымкент қаласында жылына 155 мың тонна қызанақ өсіруге есептелген, еліміздегі ең ірі жылыжай кешендерінің бірінің салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.
Министрліктің мәліметінше, іс-шараға сондай-ақ Түркия Республикасының Түркістандағы Бас консулы Левент Гюржан, түрік «Alarko Holding» холдингінің басқарма төрағасы Иззет Гарих, сондай-ақ Шымкент қаласы әкімдігі өкілдері қатысты.
Айдарбек Сапаровтың айтуынша, Түркия – Қазақстанның АӨК саласындағы негізгі серіктестерінің бірі. Бүгінгі таңда елімізде түрік инвесторларымен бірлесіп жалпы құны 1,1 млрд АҚШ долларын болатын 14 жоба жүзеге асырылып жатыр.
– Мемлекет басшысының тапсырмасымен АӨК саласына инвестиция тартуға барлық жағдай жасалды. Мемлекет пен бизнестің тиімді өзара іс-қимылының, инвесторлардың Қазақстан экономикасына жоғары сенімінің және оның орнықты дамуына деген нық сенімнің нәтижесінде осы жоба жүзеге асырылды.
Мұндай ынтымақтастық тәжірибе алмасуға, технологияларды тартуға және аграрлық саладағы тауар айналымын ұлғайтуға зор мүмкіндік береді. Бірлескен күш-жігер азық-түлік қауіпсіздігін арттырып, екі елдің ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін күшейтетініне сенімдіміз. Жобаның барлық кезеңінде қажетті қолдау көрсетуге дайынбыз, - деді министр.
Бүгін кешенді іске қосу аясында құрылыс жұмыстарының бірінші кезеңіне кіретін аумақта алғашқы қызанақ өнімі жиналды.
Айта кетейік, жалпы құны 650 млн АҚШ долларын құрайтын ірі инвестициялық жобаның құрылысы былтыр жазда басталған.
Кешеннің жылдық өндірістік қуаты 155 мың тонна, аумағы 650 гектар, бірінші кезең оның 208 гектарын қамтиды.
Жыл соңына дейін кешеннің 40 гектар учаскесі пайдалануға берілмек. Бұл өндіріс көлемін ұлғайтып, ішкі нарықты жаңа піскен көкөніспен қамтамасыз етуге жол ашады.
Бастапқы кезең толық іске қосылғаннан кейін 2 мың жұмыс орны, ал жоба толық аяқталғанда 5 мың жұмыс орны ашылмақ.
Тағы бір маңызды бөлігі – халықаралық стандарттарға сай заманауи зертханасы бар арнайы агроакадемиялық орталықтың құрылуы. Бұл орталық аграрлық сала үшін білікті кадрлар даярлауды қамтамасыз етеді.
Бүгінде еліміздегі жылыжайлар 1,3 мың гектарды құрайды, олар жылына 200 мың тонна көкөніс өндіреді.
«ALSERA KZ» жылыжай кешенінің іске қосылуы еліміздегі жылыжай өнімдерінің жалпы өндірісін едәуір арттырып, азық-түлік қауіпсіздігін күшейтуге және маусымаралық кезеңде импортқа тәуелділікті төмендетуге ықпал етеді.
Бұған дейін дейін Шымкентте еліміздегі ең үлкен жылыжай салынатынын жазған болатынбыз.