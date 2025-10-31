KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:24, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Шымкентте жылыту маусымы 1 қарашада басталады

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қалада ауа температурасының төмендеуіне байланысты және әкім қаулысына сәйкес жылыту маусымы 1 қарашадан бастап іске қосылады.

    о
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Қалалық әкімдіктің мәліметінше, алдымен жылу әлеуметтік нысандарға – мектептерге, балабақшаларға, ауруханалар мен басқа да мекемелерге беріледі. Бұдан кейін кезең-кезеңімен көпқабатты тұрғын үйлер мен өзге де ғимараттар қосылады.

    Қаланы толық жылумен қамту жұмыстарын 6 қарашаға дейін аяқтау жоспарланып отыр.

    Бұған дейін Үкімет еліміздің жылыту маусымына толық дайын екенін мәлімдеген болатын. Қазақстанда көмір мен мазут тапшылығы жоқ, сондай-ақ тұрақты жеткізілім қамтамасыз етілген.

    Сонымен қатар, ел аумағында көмір мен теміржол тарифтерінің бағасы тұрақты сақталып, жанар-жағармай нарығында АИ-92 маркалы бензин мен дизель отынына бағаның өсуіне мораторий енгізіледі.

    Тегтер:
    Энергетика Шымкент Жылыту маусымы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар