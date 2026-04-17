    01:42, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Шымкентте жылыту маусымында 12 адам газдан уланып көз жұмды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте жылыту маусымында өрт оқиғалары азайғанғанымен, газдан улану деректері артқан.

    Шымкент қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қаладағы өрттің 80 пайызға жуығы тұрғын үй секторына тиесілі, көбіне жылыту маусымында тіркеледі.

    — 2025-2026 жылғы жылыту маусымында қала бойынша 73 өрт оқиғасы тіркелді. Өкінішке қарай, адам шығыны бар, 4 адам қайтыс болды. Сонымен қатар 2 адам жарақаттанды. Өрттің шығу себептерінің басым бөлігі электр сымдарының қысқа тұйықталуынан болған, — деді департаменттің Мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының міндетін атқарушы Рауан Ордабек.

    Спикердің айтуынша, өткен маусыммен салыстырғанда өрт оқиғалары азайған. Алайда газдан улану дерегі көбейген. Нақтырақ айтқанда, 125 оқиға тіркелген.

    — Газдан уланудан зардап шеккендердің саны 288 адамға жетіп, 18 пайызға өсті. Өткен жылыту кезеңінде улы газдың салдарынан 3 адам көз жұмса, биылғы маусымда 12 адам қаза болды, — деді ол.

    Бұған дейін өткен айда Шымкент қаласында көпқабатты тұрғын үйдің бірінен газдан уланған төрт адамның мәйіті табылғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Газ Өрт Шымкент Улану
    Сәбит Тастанбек
    Соңғы жаңалықтар