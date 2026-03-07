Шымкентте жолдың қақ ортасында асфальт тағы да опырылып түсті
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте жолдың қақ ортасында асфальт опырылып, суға толған терең шұңқыр пайда болды. Оқиғаға қатысты видеолар әлеуметтік желілерде таралып, тұрғындардың сынына ұшырады.
Аталған жағдай Оңтүстік шағынауданындағы Қамысты көшесінде болған. 1968 жылы салынған, диаметрі 1000 мм кәріз коллекторының істен шығуына байланысты жолдың асфальт жабыны опырылған. Бұл құбыр «Су ресурстары Маркетингі» ЖШС-не тиесілі.
– Оқиғадан кейін қауіпсіздік талаптарына сәйкес жолдың қауіпті бөлігі қоршауға алынды. Қазіргі таңда «Су ресурстары Маркетингі» ЖШС тарапынан қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады қала әкімдігі.
Апат орнына коммуналдық қызметтердің ауыр техникасы мен бірнеше жұмыс бригадасы жұмылдырылды. Мамандар суды және жиналған лайды сорып шығарып, зақымданған құбыр бөлігін ашып, жолды қайта қалпына келтіруге кірісті. Жұмыс барысында бетон сорғылары, экскаватор, КамАЗ жүк көліктері және арнайы тазарту техникалары қолданылып жатыр.
Мамандардың мәліметінше, құбырдың істен шығуына оның ұзақ жылдар бойы пайдаланылып, техникалық тұрғыдан тозуы себеп болған.
Жөндеу жұмыстарын шамамен бір апта ішінде аяқтау жоспарланып отыр.
Бұған дейін Шымкентте екі көшенің қиылысында асфальт опырылып қалғанын жазған едік.
Сондай-ақ Қызылжар шағынауданы Ақторғай көшесінде жаңадан асфальт төселген жол учаскесінде топырақтың шөгуінен су құбыры істен шығып, тұрғындар сусыз қалған еді.