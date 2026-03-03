KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:31, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шымкенттегі облыстық филармония Түркістанға қашан көшіріледі

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – 2018 жылы жаңа облыс құрылғаннан кейін Шымкент қаласында орналасқан бірқатар мәдени нысандар Түркістанға көшірілді.

    Шымкенттегі облыстық филармония Түркістанға қашан көшіріледі
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Облыстық мәдениет басқармасы басшысының міндетін атқарушы Әділ Қонысбековтың айтуынша, қазіргі таңда облыс орталығындағы 6 мәдени мекеменің 3-еуі өз ғимаратында, қалған 3-еуі жалға алынған нысандарда орналасқан. 

    Ал ғимарат мәселесі толық шешілмегендіктен, 2 музей мен 1 концерттік мекеме әзірге Шымкент қаласында қызметін жалғастырып жатыр.

    – Қалған мекемелердің мәселесін облыстық бюджеттің мүмкіндігін ескере отырып, сондай-ақ Үкімет қаулысына сәйкес, 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін «Мәдениет туралы» ҚР Заңында айқындалған мәдениет ұйымдарының жаңа объектілері мен құрылыс жайларын салуға бюджет қаражатын бөлуге мораторий жарияланғанын назарға алып, кезең-кезеңімен шешу жоспарланып отыр, - деді ол.

    Ғимараты Шымкентте орналасқан мәдени нысандардың бірі – облыстық филармония. Қазіргі таңда аталған ұжымда 250-ге жуық адам еңбек етеді.

    Облыстық құрылыс басқармасының мәліметінше, Түркістан қаласында облыстық филармонияның жаңа ғимаратын салу жоспарланған. Жалпы 500 орындық мәдени нысан 3,79 гектар аумақта бой көтереді.

    – Жобада филармония ғимараты дәстүрлі шығыс архитектурасының элементтерін заманауи сәулеттік шешімдермен үйлестіре отырып, ерекше келбетке ие болады, - делінген ведомство мәліметінде.

    Қазіргі уақытта облыстық филармония құрылысына қажетті жер телімін жаңа қала аумағындағы әкімшілік-іскерлік орталықтан қарастыру жұмыстары жүріп жатыр.

    Бұдан бұрын Түркістан қаласының ескі шаһар аумағы мен теміржол вокзалы маңындағы бірнеше тарихи ғимарат тозып, пайдаланусыз қалғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Мәдениет Түркістан Шымкент Ғимарат
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум