Шымкенттегі облыстық филармония Түркістанға қашан көшіріледі
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – 2018 жылы жаңа облыс құрылғаннан кейін Шымкент қаласында орналасқан бірқатар мәдени нысандар Түркістанға көшірілді.
Облыстық мәдениет басқармасы басшысының міндетін атқарушы Әділ Қонысбековтың айтуынша, қазіргі таңда облыс орталығындағы 6 мәдени мекеменің 3-еуі өз ғимаратында, қалған 3-еуі жалға алынған нысандарда орналасқан.
Ал ғимарат мәселесі толық шешілмегендіктен, 2 музей мен 1 концерттік мекеме әзірге Шымкент қаласында қызметін жалғастырып жатыр.
– Қалған мекемелердің мәселесін облыстық бюджеттің мүмкіндігін ескере отырып, сондай-ақ Үкімет қаулысына сәйкес, 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін «Мәдениет туралы» ҚР Заңында айқындалған мәдениет ұйымдарының жаңа объектілері мен құрылыс жайларын салуға бюджет қаражатын бөлуге мораторий жарияланғанын назарға алып, кезең-кезеңімен шешу жоспарланып отыр, - деді ол.
Ғимараты Шымкентте орналасқан мәдени нысандардың бірі – облыстық филармония. Қазіргі таңда аталған ұжымда 250-ге жуық адам еңбек етеді.
Облыстық құрылыс басқармасының мәліметінше, Түркістан қаласында облыстық филармонияның жаңа ғимаратын салу жоспарланған. Жалпы 500 орындық мәдени нысан 3,79 гектар аумақта бой көтереді.
– Жобада филармония ғимараты дәстүрлі шығыс архитектурасының элементтерін заманауи сәулеттік шешімдермен үйлестіре отырып, ерекше келбетке ие болады, - делінген ведомство мәліметінде.
Қазіргі уақытта облыстық филармония құрылысына қажетті жер телімін жаңа қала аумағындағы әкімшілік-іскерлік орталықтан қарастыру жұмыстары жүріп жатыр.
Бұдан бұрын Түркістан қаласының ескі шаһар аумағы мен теміржол вокзалы маңындағы бірнеше тарихи ғимарат тозып, пайдаланусыз қалғанын жазған едік.