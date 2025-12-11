Шымкенттегі су мекемесі мемлекет меншігіне толық қайтарыла ма
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Су ресурстары компаниясының 30 пайызға жуық акциясы мемлекетке тиесілі. Қазір қалған бөлігін толықтай мемлекетке қайтару жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков «Су ресурстары маркетингі» мекемесін мемлекет меншігіне қайтаруға қатысты пікір білдірді.
– Кез келген стратегиялық нысан мемлекеттің меншігінде болуы тиіс. Сол қағидатты ескере отырып, бұл мәселені қолға алдық. Бірінші сатыдағы сотта біз жеңдік. Қазір аппеляциялық сатысында. Жұмыстар жалғасып жатыр. Соттың шешімін күтеміз, – деді ол.
Сондай-ақ әкім стратегиялық нысандарды қайтарғаннан кейін оларға заманауи технологияларды пайдалана отырып, тиісті жұмыстар атқарылатынын атап өтті.
– Біз қазір өзімізге тиесілі су құбырлары мекемесін франциялық компанияға сенімгерлік басқаруға беру бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек, «Қуатжылу» орталығы мекемесі бар. Бұл – қаланы жылумен қамтамасыз ететін бірден-бір мекеме. Осы екеуін франциялық компанияға беріп, жаңа технологияларды алу көзделіп отыр. Мұндағы мақсатымыз – халыққа шын мәнінде қолайлы жағдай жасау, – деп нақтылады ол.
