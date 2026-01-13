KZ
    19:26, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкенттегі тоқыма кәсіпорны ел экономикасына қосқан үлесі үшін бағаланды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Мәжіліс депутаттары, «AMANAT» партиясы фракциясының мүшелері Данабек Исабеков пен Нұрсұлтан Байтілесов Шымкент қаласындағы «Balabi Textile» кәсіпорнының өндіріс барысымен танысты.

    Мәжіліс депутаттары тоқыма кәсіпорнының жұмысымен танысты
    Фото: Мәжіліс

    Мәжілістің баспасөз қызметі хабарлағандай, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында орналасқан кәсіпорын 2024 жылғы желтоқсан айында іске қосылған. Жобаны жүзеге асыруға 6,5 млрд теңгеден астам инвестиция тартылып, нәтижесінде 260 тұрақты жұмыс орны ашылған. Қуаты жылына 50 млн жұп шұлық өнімін шығаруға жететін Кәсіпорын өз өнімін ішкі нарықпен қатар, алыс-жақын шетелдерге де экспорттайды.

    Мәжіліс депутаттары тоқыма кәсіпорнының жұмысымен танысты
    Фото: Мәжіліс

    Депутат Данабек Исабеков мұндай жобалардың қала әлеуетін көтеруде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

    Мәжіліс депутаттары тоқыма кәсіпорнының жұмысымен танысты
    Фото: Мәжіліс

    — Заманауи кәсіпорындардың іске қосылуы ел экономикасын әртараптандыруға, отандық өндірісті дамытуға және жаңа жұмыс орындарын ашуға үлкен үлес қосады. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған тетіктер бар, сол мүмкіндіктерді тиімді пайдалану арқылы өндірісті кеңейтуге болады, — деді ол.

    Мәжіліс депутаттары тоқыма кәсіпорнының жұмысымен танысты
    Фото: Мәжіліс

    Мәжіліс депутаттары кәсіпорын жұмысына оң баға беріп, мұндай өндіріс ошақтары Шымкент қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беретінін айтты. Кездесу барысында кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау, экспортты ұлғайту және өндіріс көлемін арттыру мәселелері де сөз болды.

    Мәжіліс депутаттары тоқыма кәсіпорнының жұмысымен танысты
    Фото: Мәжіліс

    Бұдан бұрын депутаттар Павлодар облысының қоғамдық ұйымдарымен еріктілер қозғалысын дамыту жолдарын талқылағанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
