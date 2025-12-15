KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:29, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шымкенттен Таиландқа жаңа әуе бағыты іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгіннен бастап қазақстандық «SCAT» әуе компаниясы Шымкент – Бангкок бағыты бойынша Таиландқа жаңа әуе бағыты ашылды. 

    Шымкенттен Таиландқа жаңа әуе бағыты іске қосылады
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі ұшу географиясын кеңейту және халықаралық рейстер санын арттыру бағытында тұрақты жұмыс жүргізіп жатыр.

    — Бүгіннен бастап қазақстандық «SCAT» әуе компаниясы Шымкент — Бангкок бағыты бойынша Тайландқа жаңа әуе бағытын ашып отыр. Рейстер аптасына 2 рет — дүйсенбі және бейсенбі күндері — «Boeing 737 MAX 8» және «Boeing 737–800» типті әуе кемелерімен орындалатын болады, — делінген Көлік министрлігі хабарламасында.

    Аталған әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, туристік және іскерлік ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтіліп отыр. 

    Айта кетелік Шымкенттен Грузияға жаңа әуе бағыты іске қосылатыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Ұшақ Шымкент ҚР Көлік министрлігі Таиланд
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар