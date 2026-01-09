KZ
    15:51, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымов жаңа қызметке тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылғы 29 желтоқсанда АҚ «Samruk-Kazyna Construction» Басқарма төрағасының эксплуатация жөніндегі орынбасары лауазымына Ғабидолла Әбдірахымов тағайындалды. Бұл туралы компанияның баспасөз хатшысы хабарлады. 

    Фото: primeminister.kz

    Ғабидолла Әбдірахымов экономикалық және басқарушылық білімі бар, соның ішінде «Болашақ» бағдарламасы аясында мемлекеттік басқару магистрі дәрежесін алған.

    Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде, Президент Әкімшілігінде, Қазақстан Үкіметінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарған, сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі және мәдениет және спорт вице-министрі болып жұмыс істеген. 

    Айта кету керек, Ғабидолла Әбдірахымов «Samruk-Kazyna Construction» басқармасының мүшесі емес. 

    Бұған дейін Руслан Өскенәлінің Қазақмыстың төрағасы болғанын жазғанбыз.  

    Сонымен қатар Әйгерім Ағылтаева Қорғаныс министрінің коммуникациялар жөніндегі кеңесшісі болып тағайындалды. 

