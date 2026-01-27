Шыңғыс Айтматовтың 100 жылдығы: Жазушының қарындасы үкіметтен мерейтойды тойламауды сұрады
АСТАНА. KAZINFORM — Белгілі қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың қарындасы Роза Айтматова Қырғызстан үкіметіне жазушының 2028 жылы жоспарланған 100 жылдығын тойламауды сұрап, өтініш жолдады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Өтініштің себебі — интернетте және қоғамда қайтыс болған жазушының атына қатысты теріс ақпараттардың таралуы.
Роза Айтматова өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазушының мерейтойын тойлағаннан кейін қаржының дұрыс жұмсалмауы туралы сөздер қайта көтерілмес үшін алаңдаушылық білдіріп, үкіметті мерейтойға бөлінген қаржыны қарапайым халыққа көмек көрсетуге жұмсауға шақырды.
— «Айтматовтың 100 жылдығына бөлінген қаржыны басқа нәрсеге жұмсауға болар еді» деген пікірлер тағы айтылуы мүмкін деп сенемін. Сондықтан үкіметтен осы қаржыны халықтың өмірін жақсартуға жұмсауды сұраймын. Бұл Айтматовқа ең жақсы естелік болар еді, — деп жазды ол.
Сонымен қатар, Роза Айтматова қоғамды бірлікті сақтауға және бауырының есімін қараламауға шақырды.
— Қымбатты қырғыз халқым, біреулер біздің қоғамымызда алауыздық туғызуға тырысып жатқан сияқты. Біз бірлігімізді сақтап, арандатуларға түспеуіміз керек. Шыңғыс Айтматовты дәріптеу немесе жамандау қажет емес. Жатқан жері жайлы болсын. Егер сынағыңыз келсе, мені сынаңыз. Оның мүмкін болған күнәсін өзіме аламын. Қайтыс болғандардың рухына тіл тигізбеңіздер! — деп өтінді ол.
Еске салсақ, 2023 жылы Қырғызстан әлемге әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтың 95 жылдығын салтанатты түрде атап өткен болатын, оның шығармашылығы әлемді өзгертіп, адамдардың көзқарастары мен дүниетанымын кеңейтті.
Сонымен қатар, қазақстандық өнерпаздардың VI Халықаралық «Айтматов және театр» фестиваліне қатысқаны хабарланған болатын.
Бұдан бөлек Қырғызстанда Шыңғыс Айтматов туралы көркем фильмнің түсірілімі басталғаны белгілі болды.