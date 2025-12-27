Шыңжаңда әлемдегі ең ұзын туннель ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — «Тяньшань Шэнли» — әлемдегі ең ұзын тас жол туннелі. Ұзындығы — 22,13 шақырым. Екі қаланы байланыстыратын туннель ресми түрде ашылды, деп хабарлайды Синьхуа.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы (ШҰАР, Қытайдың солтүстік-батысында) Тянь-Шань тауларының орталық бөлігі арқылы өтетін туннель жол жүру уақытын бірнеше сағаттан шамамен 20 минутқа дейін қысқартады.
Сонымен қатар, туннельдің бір бөлігі — G0711 Үрімші-Юли экспресс жолы толығымен пайдалануға берілді. Магистраль Шыңжаңның солтүстігі мен оңтүстігіндегі қалалық кластерлерді байланыстырады.
Орталық Шыңжаң арқылы 2500 шақырымға созылып жатқан Тянь-Шань таулары солтүстігіндегі ең үлкен қала Үрімжіні аймақтың оңтүстігіндегі ең ірі шаһар Корладан бөліп тұр. Жол ашылғаннан кейін екі ірі қала арасындағы жол жүру уақыты 7 сағаттан шамамен 3 сағатқа дейін қысқарып, солтүстік пен оңтүстік Шыңжаң арасындағы экономикалық интеграцияны ілгерілетіп, сыртқы алмасу арналарын ашты.
Бес жылда салынған жедел жолдың ұзындығы 324,7 шақырым, жалпы инвестиция көлемі 46,7 миллиард юань (шамамен 6,63 миллиард АҚШ доллары) болды.
Туннель құрылысын жүргізуде оның ерекше көлеміне байланысты қиындықтар туындаған. Оның ұзындығы - 22,13 шақырым, максималды тереңдігі - 1112,2 метр. Он алты геологиялық бұзылу аймағын кесіп өтетін жол бес негізгі құрылыс мәселесіне тап болады. Атап айтқанда, жоғары геологиялық кернеу, жоғары сейсмикалық қарқындылық, қатаң экологиялық талаптар, қатты суық және биіктік.
