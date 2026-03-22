Шыңжаңда Ораза айтқа 3 күн демалыс беріледі — шетелдегі қазақ баспасөзі
Kazinform ХАА шетелдегі қазақ тілінде тарайтын ақпарат көздеріне апталық шолуын ұсынады.
Өзбекстандық ғалымдар тұмауға қарсы жаңа препарат әзірледі — ӨзА
Тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекциялар бүгінде әлем халқының денсаулығына төнген ең өзекті қауіптердің бірі болып отыр. Жыл сайын миллиондаған адам вирустық ауруларға шалдығып, олардың таралуы әсіресе күз бен қыс айларында күшейе түседі. Маусымдық инфекциялардың жедел таралуы медицина саласы үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін де маңызды мәселе саналады.
Осы тұрғыда Өзбекстанда медицина мен фармацевтика саласында вирустық инфекциялардың алдын алу және олармен күресудің тиімді тәсілдерін табуға бағытталған ғылыми зерттеулер қарқынды жүргізіліп келеді. Міне осындай зерттеулердің нәтижесінде Өзбекстан Ғылым академиясының Полимерлер химиясы және физикасы институты ғалымдары вирусқа қарсы препарат әзірледі.
Бұл туралы осы аптада «ӨзА» ақпарат агенттігі хабарлады.
Аталған БАҚ-тың мәліметінше, отандық ғалымдар жасаған «ЦелАгрип» препараты вирустарға қарсы белсенділігімен ерекшеленіп, интерферон индукторы ретінде бағаланып отыр.
Препараттың басты ерекшелігі — ол вирустарға тікелей әсер етуден гөрі, адам ағзасының табиғи қорғаныс механизмдерін белсендіру арқылы иммундық жүйенің жауап реакциясын күшейтеді.
Мамандардың айтуынша, дәрілік құралдың әсер ету механизмі ағзадағы интерферондардың түзілуін ынталандыруға негізделген. Интерферондар — вирустарға қарсы табиғи иммундық қорғаныстың негізгі буындарының бірі саналатын ерекше ақуыздар. Олар жасушаларға вирустың енуі мен көбеюіне тосқауыл қойып, иммундық жүйенің тиімді жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Бірқатар мемлекет Иранға гуманитарлық көмек жөнелтті — Eurasia Today ақпарат агентті
Әзербайжан, Ресей, Өзбекстан, Түркіменстан, Тәжікстан және Қытай Ирандағы шабуылдардан зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек жіберді, деп хабарлайды Eurasia Today.
Аталған БАҚ-тың дерегінше, 8 наурызда Илһам Әлиев пен Масуд Пезешкиан телефон арқылы сөйлескеннен кейін, 11 наурызда Әзербайжан Иранға 30 тонна гуманитарлық жүк жөнелтті. Оның құрамында ұн, күріш, қант, ауыз су, шай, дәрі-дәрмек және медициналық бұйымдар бар.
Сонымен қатар, Өзбекстан да бірнеше жүк көлігімен азық-түлік пен медициналық көмекті жеткізді. Көмек Иранның Деррегез қаласында табысталды.
Түркіменстаннан Сердар Бердімұхамедов тапсырмасымен, ал Тәжікстаннан Эмомали Рахмон бұйрығымен гуманитарлық жүк жіберілді. Тәжікстан көмегінің жалпы көлемі 3610 тонна.
Ресей СІМ өкілі Мария Захарова Мәскеу Иранға қолдау көрсетуді жалғастыратынын мәлімдеді. 12 наурызда Ресей 13 тоннадан астам дәрі-дәрмекті Ил-76 ұшағымен жеткізді.
Бұған дейін Қытай Минабтағы мектепке жасалған шабуыл құрбандарының отбасыларына қолдау ретінде 200 мың доллар бөлетінін хабарлаған.
Астана жеңіл рельсті көлік мамандарының үшінші тобы Тяньцзиньде оқуын аяқтады — «Халық газеті»
10 наурыз күні Тяньцзинь теміржол транзит тобы Астана жеңіл рельсті көлік жобасының (жолаушыларды тасымалдау және техникалық қызмет көрсетуге маманданған) үшінші топ курсанттарына бітіру рәсімін өткізді. Екі айлық практикалық дайындықтан кейін Қазақстаннан келген тыңдаушылар оқуларын сәтті аяқтады, деп жазады «Халық газеті».
Қытайлық БАҚ-тың мәліметінше, Астана жеңіл рельсі — Қазақстан астанасындағы алғашқы теміржол транзит желісі және қазіргі уақытта бірлескен пайдалануға беру және сынақтан өткізудің маңызды кезеңіне өткен.
Тяньцзинь теміржол транзит тобы қазақстандық мамандар үшін арнайы «жергілікті теориялық оқытуды Тяньцзиньдегі практикалық оқытумен» біріктіре жасаған оқу жүйесін әзірледі. Бұған дейін пойыз жүргізушілері мен диспетчерлеріне арналған практикалық оқыту аяқталған еді. Қатысты курсанттар жобаның пайдалануға беру және сынақтан өткізу бойынша бірлескен іс-шараларына қатыса бастады.
Келтірілген деректерге сүйенсек, оқу бағдарламасы практикалық пайдалану мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған. Жолаушыларды тасымалдау бағытындағы тағылымдамадан өтушілер төтенше жағдайларды шешу барысын, сондай-ақ қызмет көрсету стандарттарын жүйелі түрде меңгерген.
Сондай-ақ осы аптада Халық газеті басылымында «Қытайда ми-компьютер интерфейсі медициналық құрылғысы нарыққа шығарылды» деген мазмұндағы ақпарат жарыққа шықты.
Аталған басылымның дерегінше, Қытайда жұлын жарақаты бар науқастарға арналған әлемдегі алғашқы инвазивті ми-компьютер интерфейсі медициналық құрылғысы нарыққа шығаруға мақұлданды.
Қытайдың Мемлекеттік дәрілік заттар басқармасы neuracle компаниясы әзірлеген «NEO» құрылғысын тіркеді. Аталған технология жұлын және мойын жарақаты салдарынан қол-аяғы сал болып, саусақтарының ұстау қабілетін жоғалтқан 18–60 жас аралығындағы науқастарға арналған.
Имплантацияланатын құрылғы ми сигналдарын нақты уақыт режимінде оқып, декодтау арқылы науқастарға ой көмегімен арнайы пневматикалық қолғапты басқаруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде заттарды ұстау, көтеру және күнделікті қарапайым әрекеттерді орындауға жағдай жасайды.
Мәліметке сәйкес, құрылғы эпидуральды әдіспен орнатылады, бұл ми тіндеріне келетін зақым қаупін төмендетеді. Сонымен қатар жүйе сымсыз қуаттандыру және байланыс арқылы ұзақ мерзім пайдалануға арналған.
Қазіргі уақытқа дейін құрылғы 36 науқасқа клиникалық сынақ аясында орнатылған. Нәтижесінде барлық қатысушыда қолдың ұстау функциясы белгілі бір деңгейде жақсарған. Кейбір науқастарда жүйке байланыстарының қалпына келу белгілері байқалған.
Шыңжаңда Ораза айтқа 3 күн демалыс беріледі— Harajorga
Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесі өңірінде Ораза айт мерекесіне орай 3 күн демалыс жарияланды, деп хабарлайды Harajorga басылымы.
Қытайлық БАҚ-тың хабарлауынша, өңірлік халық үкіметі кеңсесінің 2026 жылға арналған мереке және демалыс күндерін белгілеу туралы құжатына сәйкес, Ораза айттың негізгі күні 21 наурызға (сенбі) тура келеді. Осыған байланысты демалыс 20 наурыздан (жұма) 22 наурызға (жексенбі) дейін жалғасады.
Осылайша, тұрғындарға жалпы үш күн демалыс беріледі.
— Аталған мереке этникалық азшылықтар үшін дәстүрлі діни мейрам болып саналады, - деп жазады қытайлық басылым.
БҰҰ: Газа мәселесі бойынша бастамалар халықаралық құқыққа сай болуы тиіс — TRT
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшысы Антониу Гутерриш Газа секторын қалпына келтіруге бағытталған бастамалар халықаралық құқық пен БҰҰ Жарғысына негізделуі қажет екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Түркия Радио Телевизия порталы Politico басылымына сілтеме жасап.
Аталған БАҚ-тың келтірген мәліметтеріне сүйенсек, оның айтуынша, Газа мәселесіне қатысты Бейбітшілік кеңесі ұсынып отырған бастама БҰҰ-ның уәкілетті құрылымдарымен үйлестірілген. Сонымен қатар бұл мақсат БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі тарапынан айқындалып, қолдау тапқан.
Сонымен бірге Антониу Гутерриш аталған құрылымның Газаны қалпына келтіру шеңберінен тыс ауқымды рөл атқаруы қажет емес екенін атап өтті. Ол қазіргі дағдарысты мұндай тәсілдер арқылы толық шешу мүмкін еместігін жеткізді.
«TRT»-ның дерегінше, БҰҰ Бас хатшысы кез келген бейбіт бастама халықаралық құқық нормалары мен ұйым Жарғысының қағидаттарына сүйенуі тиіс екенін баса айтты.
Сондай-ақ ол Ормуз бұғазы төңірегіндегі шиеленіске тоқталып, Иран тарапын су жолын жабуға бағытталған әрекеттерден бас тартуға шақырды. Гутерриштің айтуынша, БҰҰ бұл маңызды теңіз дәлізін қорғауға және жағдайды тұрақтандыруға бағытталған бастамаларға қолдау көрсете алады.
Бұдан бөлек, ол Газа секторындағы қақтығыс басталғалы бері Дональд Трамппен тікелей сөйлеспегенін, алайда АҚШ әкімшілігінің өзге өкілдерімен байланыс орнатқанын атап өтті.
Алтай тумасы Қаділет Ақымбек Шыңжаң рекордын жаңалады — CNR
Алтай аймағының тумасы, 19 жастағы спортшы Қаділет Ақымбек Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесі бойынша жаңа рекорд орнатты, деп хабарлайды Қытайдың Орталық халық радиосы.
Аталған БАҚ-тың дерегінше, 2026 жылғы 12 наурызда Чэнду қаласында өткен жабық кешендегі жеңіл атлетикадан ұлттық сыйлық турнирінің екінші кезеңінде ол ерлер арасындағы 3000 метр қашықтықта сәтті өнер көрсетті.
— Жарыс қорытындысы бойынша Қаділет Ақымбек 8 минут 17 секунд 41 жүздік нәтиже көрсетіп, Шыңжаң ерлерінің жабық кешендегі 3000 метрге жүгіру бойынша бұрынғы рекордын жаңартты. Осылайша, өңірдің жеңіл атлетика тарихында тағы бір көрсеткіш жаңарып отыр, - деп жазады CNR.