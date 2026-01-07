Шыңжаңда жер сілкінісінен кейін төтенше жағдай жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай билігі сәрсенбі күні таңертең болған 5,2 балдық жер сілкінісінен кейін Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданында (ШҰАА) төртінші деңгейлі төтенше жағдай жариялады, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытай сейсмологиялық желілері орталығының мәліметінше, жерасты дүмпулері 7 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 3:17–де ШҰАА Ташқорған-Тәжік автономиялық уезінде тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте орналасқан.
Ведомство оқиғаға байланысты болуы мүмкін төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жұмыс жүргізуді тапсырды. Аймақтық бөлімшелерге сейсмикалық мониторингті күшейту, жағдайды бағалау және деректерді уақтылы жаңартуды қамтамасыз ету тапсырылды.
Эпицентрден 10 шақырым радиуста орналасқан аумақ теңіз деңгейінен орташа биіктігі шамамен 4545 метр биік таулы аймақта орналасқан. Қазіргі уақытта құрбан болғандар немесе айтарлықтай залал туралы ресми ақпарат түскен жоқ.
Бұған дейін Қытайдың солтүстік-батысында жер сілкінгенін жазған болатынбыз.