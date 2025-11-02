Шыңжаңдық қандасымыз жартылай марафонда рекорд жаңартты - шетелдегі қазақ баспасөзі
АСАНА. KAZINFORM - Kazinform ХАА шетелдегі қазақ тілінде тарайтын ақпарат көздеріне апталық шолуын ұсынады.
Түркі тілдес мемлекеттердің шахмат қауымдастығы құрылды – ӨзА
Астана қаласында Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Түрікменстан және Өзбекстан өкілдерінің қатысуымен Түркі тілдес мемлекеттер шахмат қауымдастығын (TSCCA) құру жөніндегі меморандумға қол қойды.
Бұл туралы осы аптада «ӨзА» ақпарат агенттігі хабарлады.
Хабарламадан мәлім болғанындай, TSCCA-ның бас хатшысы қызметіне Әзербайжанның белгілі шахматшысы, спорт шебері Илаһа Гадимова сайланды.
Айта кету керек, бұл қауымдастықты құру идеясы 2024 жылдың қыркүйегінде Будапештте өткен 45-ші шахмат олимпиадасы мен FIDE Бас Ассамблеясы кезінде ұсынылған болатын.
Сол жиында қатысушы мемлекеттер FIDE-мен байланысты құрылым қалыптастыру бағытында бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласқан еді.
Өзбекстандық БАҚ-тың дерегінше, жаңа ұйымның басты мақсаты – ұлттық шахмат федерациялары арасындағы ынтымақтастықты нығайту, өзара тәжірибе алмасу, ірі турнирлер өткізу және балалар мен жастарға арналған бағдарламалар әзірлеу.
Айта кету керек, ұйымның бас кеңсесі Түркі әлемінің мәдени астанасы саналатын Қазақстанның Түркістан қаласында орналасады. Құжатқа сәйкес, Түркия 2025 жылдың соңына дейін қауымдастыққа төрағалық етеді, ал 2026 жылдан бастап басшылық міндеті Қазақстанға өтеді.
Қытай қаржыландыратын компаниялар Қазақстанда бос жұмыс орындары жәрмеңкесін өткізді – «Халық газеті»
24 қазанда Қазақстанның елордасы Астана қаласында Қытай қаржыландыратын кәсіпорындардың 2025 жылғы жұмысқа шақыру жәрмеңкесі өтті, деп хабарлайды Қытайдың «Халық газеті» басылымы.
Аталған басылымның дерегінше, іс-шараны Қазақстандағы Қытайдың Бас сауда палатасы, Қытайдың Сауданы дамыту жөніндегі кеңесінің Қазақстандағы өкілдігі және Қазақстандағы Қытай жоғары оқу орындарының түлектері қауымдастығы бірлесіп ұйымдастырған.
Келтірілген деректерге сүйенсек, бұл жәрмеңке жыл сайын өткізіледі, биыл ол төртінші рет ұйымдастырылып отыр. Осы жолғы іс-шараға Қазақстандағы Қытай қаржыландыратын 22 компания қатысқан.
Сонымен қатар осы аптада «Халық газеті» басылымында «Бейжіңнен Алматыға интермодальдық тасымалдау іске қосылды» деген ақпарат жарық көрді.
Қытайлық БАҚ-тың мәліметінше, 27 қазанда толық жүк тиелген контейнерлік пойыз Бейжіңнің Фаншань аумағынан жолға шықты. Алда Шыңжаңның Тарбағатай аймағына барып, жүктің бір бөлігі Бақты портынан автомобиль көлігімен тасымалданады және Қазақстанның Алматы қаласына жетеді.
Бұл Бейжіңде ашылған «теміржол + тасжол» трансшекаралық интермодальдық көлік бизнесі. Демек, бұл Бейжіңнен Орталық Азияның логистикалық арнасына жаңа жолдың қосылуын білдіреді.
Қазақстан мен Иранның облыстары арасындағы ынтымақтастық артады - ParsToday
Қазақстан Республикасының Ирандағы Елшісі мен Зәнджан губернаторы арасындағы кездесуде экономика, мәдениет, туризм және облыстық коммуникация салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты дамытуға баса назар аударылды, деп жазды ParsToday ақпарат агенттігі.
Ирандық БАҚ-тың дерегінше, Қазақстанның Елшісі, Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымының (ЭЫҰ) басшысы Оңталап Оңалбаев Қазақстанда 100-ге жуық ирандық компанияның қатысуымен екінші сауда-экономикалық конференцияның өтуіне сілтеме жасай отырып, бұл шараны екі елдің жеке секторлары арасындағы өзара іс-қимылды кеңейту үшін құнды мүмкіндік деп санады.
Қазақстан елшісі провинциялық ынтымақтастықтың кеңеюіне тоқталған. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Маңғыстау облысы Гүлстан және Мазандаранмен ынтымақтастық орнатылды. Сондай-ақ Бандар Аббас пен Хормозган Қазақстанның бір облысы арасында байланыс орнату үшін консультациялар жүргізіліп жатыр.
Осман Хамди Бейдің туындысы аукционға рекордтық бағамен сатылымға шығарылды - TRT
Османлы өнерінің негізін қалаушылардың бірі саналатын Осман Хамди Бейдің жұбайы Наиле ханымды бейнелеген 1880 жылдары салынған, бірақ ұзақ уақыт құпия сақталып келген сирек портреті аукционда 1,5 миллион долларлық рекордтық бағамен сатылымға шығарылды, деп жазады «TRT».
«TRT»-ның мәліметінше, 1880 жылдары салынған, бірақ ұзақ уақыт бойы сақталып келген 98 × 68 см көлеміндегі кенепке майлы бояумен орындалған бұл шығарма суретшінің әйгілі туындылары секілді танымал емес. Мұның себебі - картинаның ондаған жыл бойы суретшінің отбасында сақталып, кейін жеке коллекцияға өтуі. Бұл портрет 1995 жылға дейін Осман Хамди Бей мен жұбайы Наиле ханымның немересі 1913–2012 жылдары өмір сүрген Дженан Сарчтың үйінде ілулі тұрған. Францияда Мари Пальярт есімімен дүниеге келген Наиле ханым суретшінің екінші жары.
Суретшінің жұбайын сол жақ қапталдан, алтын түсті фон алдында бейнелеген тағы бір портреті Ыстанбұл Сакып Сабанджы музейінде тұр. Музей өкілдері алтын түстің дәстүрлі түрде ислам, Орта ғасырдағы Еуропа және ерте ренессанс өнерінде қасиетті бейнелерді суреттеу үшін қолданылғанын айтады.
Иран мен Қазақстанда әл-Фарабиге арналған халықаралық конгресс өтеді - EurasiaToday
Иран мен Қазақстан өкілдері Халықаралық әл-Фараби конгресін өткізуге уағдаласты.
Бұл туралы Ирандағы Қазақстан елшісі Оңталап Оңалбаев пен Иранның Мәдени ескерткіштер мен көрнекті тұлғалар қауымдастығының басшысы Махмуд Шалуиймен кездесуде мәлім болды, деп жазады EurasiaToday.
EurasiaToday басылымының Мәдени ескерткіштер мен көрнекті тұлғалар қауымдастығына сілтеме жасап хабарлауынша, осы ұйымның басшысы Махмуд Шалуий Ирандағы Қазақстан елшісімен кездесуіне ризашылық білдірді.
Оның айтуынша, тату көршілік пен ортақ мәдени мұра екі ел арасында үзілмейтін байланыс қалыптастырды. Екі ел арасындағы бірлескен іс-шаралардағы ең маңызды қадамдардың бірі – көрнекті тұлғаларды еске алу шараларын өткізуге, соның ішінде Халықаралық әл-Фараби конгресін өткізуге күш салу. Себебі әл-Фараби әлемдік деңгейдегі ұлы ислам философы және ғалым ретінде екі ел арасындағы бірлескен мәдени және ғылыми ынтымақтастыққа негізі бола алады.
Ирандағы Қазақстан елшісі Оңталап Оңалбаев та Иран мен Қазақстанның тарихи және мәдени негізі екі елдің терең өркениеттік тарихы бар екенін тілге тиек еткен.
Шыңжаңдық қандасымыз жартылай марафонда рекорд жаңартты - Harajorga
26 қазанда Чунцин қаласында өткен жартылай марафонда Шыңжаңның тумасы Досбол Қабылжан ерлер арасындағы жарыста 1 сағат 4 минут 21 секунд тамаша нәтиже көрсетіп, жарыс рекордын жаңартты, деп хабарлайды қытайлық Harajorga басылымы.
Қытайлық БАҚ-тың хабарлауынша, 22 жастағы Досбол Іле қазақ автономиялық облысының Нылқы ауданына қарасты шағын ауылда дүниеге келген.
Жастайын жүгіріп өскен оны 14 жасында дене шынықтыру пәнінің мұғалімі байқап, 3000 және 5000 метр қашықтықтар бойынша маманданған орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру бойынша кәсіби дайындықты бастайды.
2023 жылдың қазан айында Д. Қабылжан Іле өзені марафонында ерлер арасындағы толық марафонда 2 сағат 21 минут 22 секунд уақытпен жеңіске жетіп, керемет дебют жасаған.
Қытайлық БАҚ-тың дерегінше, биылғы сәуірде ол Тұрпан Цзяохэ марафонында 2 сағат, 20 минут 12 секунд уақытпен толық марафондық ерлер арасындағы біріншілікте жеңімпаз атанды. Ал мамырда ол Кука марафонында ерлер арасындағы толық марафон чемпионатында жеңіске жетті. Екі аптадан кейін ол Іле өзені марафоны жартылай марафонында тағы да чемпион атанған.
Сонымен қатар Досбол Қабылжан 2025 жыл 17 тамызда Джимсар Тяньшань марафонында 2 сағат, 19 минут және 36 секунд уақытпен жеңіске жетіп, толық марафон үшін жаңа жеке рекорд орнатты.