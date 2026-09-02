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    ШҚО аумағында 600-ден астам қауіпті нысан анықталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы аумағында 600-ден астам қауіпті нысан анықталды. 

    ШҚО аумағында 600-ден астам қауіпті нысан анықталды
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Облыс бойынша «Қауіпті нысандар картасы» жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл туралы өңір прокуратурасы мәлімдеді. 

    Бағдарламаның негізгі мақсаты — балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қауіпті нысандарға, атап айтқанда иесіз қалған ғимараттар мен құрылыс алаңдарына кіру мүмкіндігін шектеу арқылы жазатайым оқиғалардың алдын алу.

    — Жоба аясында осындай нысандарды анықтау, оларды тиісті деңгейде қоршау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ нысандарды жою және қауіпсіз жағдайға келтіру шаралары қабылданып жатыр. Жалпы аймақ бойынша 643 қауіпті нысан анықталды. Бүгінде оның 462-сі жойылды. Прокуратура қызметкерлері мен жергілікті атқарушы органдар бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастырып жатыр, — деп хабарлады облыс прокуратурасының баспасөз қызметінен.

    Еске салсақ, осыған дейін Қызылордада бала денсаулығына қауіпті ойыншықтар анықталғаны хабарланған.

    Прокуратура Шығыс Қазақстан облысы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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