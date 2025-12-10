KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:26, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ШҚО-да 150 көлік қар құрсауында қалды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында полицейлер қар құрсауында қалған 150 көлікті алып шықты.

    ШҚО-да 150 көлік қар құрсауында қалды
    Фото: ШҚО ПД

    Өңірдегі қалың қар мен жолдың дұрыс көрінбеуі жол қозғалысын айтарлықтай қиындатты.

    Өскемен-Алтай, Өскемен-Риддер және Өскемен-Семей бағыттарында қозғалыс баяулап, кей жерлерде мүлде тоқтап қалған.

    - Ауа райының қолайсыздығында полицейлер жолда қызмет атқаруды жалғастырып, жүргізушілерге көмек көрсетіп, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жатыр. Бір күн ішінде ғана тәртіп сақшылары қарға батып қалған 10-нан астам жүк көлігі мен жеңіл автокөлікке көмек көрсеткен, - деп хабарлады ШҚО Полиция департаментінен. 

    п
    Фото: ШҚО ПД

    Ең күрделі жағдай Герасимовка ауылының маңында болған. Мұнда 150 автокөлік қар құрсауында қалған. 

    - Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жағдайды дер кезінде бақылауға алып, жүргізушілерге бағыт-бағдар беріп, қауіпті учаскелерден өтуге көмектесті. Соның нәтижесінде автокөліктер колоннасы қауіпті аймақтан аман-есен өткізіліп, кептеліс пен жол-көлік оқиғаларына жол берілмеді, - делінген ақпаратта.

    ШҚО-да 150 көлік қар құрсауында қалды
    Фото: ШҚО ПД

    Еске салсақ, ШҚО-да ауа райының күрт бұзылуына байланысты ертеңге дейін жолдар жабылғаны хабарланған.

    Тегтер:
    Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар