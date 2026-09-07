ШҚО-да 20 гектарға жайылған орман өрті оқшауланды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында Марқакөл орман шаруашылығында шыққан өрттің беті қайтарылды.
ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, тілсіз жау кеше Марқакөл орман шаруашылығы аумағында шыққан. Орман күзеті мен ТЖМ бөлімшелері бірден сол жерге барып, жалынды ауыздықтауға кірісті.
— Өрт жетуі қиын жерді шарпыған. Тілсіз жаумен күреске орман күзеті мен ТЖМ-нің 85-ке жуық қызметкері, 10 техника, «Қазавиалесоохрана» қызметкерлері және жеке құрамды жеткізу және жағдайды бақылау үшін «Қазавиақұтқару» АҚ-ның екі тікұшағы жұмылдырылды, — делінген ақпаратта.
7 қыркүйекте таңертең орман өрті оқшауланды. Қызыл жалынның жалпы аумағы 19,4 гектарды құрады.
Еске салсақ, осыған дейін Жітіқарадағы дала өрті ауыздықталғаны хабарланған.