ШҚО-да 611 білім саласы қызметкерінің жеке деректері жарияланып кеткен
АСТАНА. KAZINFORM — ШҚО Ұлан ауданының прокуратурасы дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнаманың сақталуына талдау жүргізу барысында жергілікті білім беру ұйымдарының қызметінде заң бұзуды анықтады.
Ауданның мектептері мен балабақшалары міндетті медициналық тексеруден өткізу бойынша қызметтерді сатып алу туралы хабарландыруларды мемлекеттік сатып алу порталында жариялау кезінде құжаттамаға өз қызметкерлерінің егжей-тегжейлі тізімдерін қоса тіркегені белгілі болды.
Шектеусіз тұлғалар шеңбері үшін ашық қолжетімділікте қызметкерлердің толық анкеттік деректері (ТӘА мен ЖСН), атқаратын лауазымдары, тұрғылықты мекенжайлары және жеке байланыс телефон нөмірлері пайда болған. Бұл құпия ақпараттың таралуына тікелей қауіп төндірді.
Аудан прокуратурасы енгізген қадағалау актісінің нәтижесі бойынша заңбұзушылықтар толығымен жойылды, 611 қызметкердің заңсыз жарияланған мәліметтері көпшілікке ашық қолжетімділіктен өшірілді. Кінәлі лауазымды тұлғалар заңда белгіленген жауаптылыққа тартылды.
Айта кетелік жеке деректердің таралғанын қалай тексеруге болатыны туралы жазған едік.