ШҚО-да 9 тонналық титан құймасын ұрлау ісі бойынша соңғы күдікті 10 жылдан кейін ұсталды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында 9 тоннадан асатын титан құймасын ұрлау ісі он жылға жуық уақыт салып толық аяқталды. Полицейлер ұрлыққа қатысы бар соңғы күдіктіні ұстады.
ШҚО полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, халықаралық іздеуде жүрген 63 жастағы ер адамды Алматы қаласында криминалдық полиция қызметкерлері қолға түсірді.
Қылмыс 2015 жылы жасалған. Тергеу деректеріне сәйкес, сол кезде Өскемендегі кәсіпорынның бір топ қызметкері салмағы 9 370 келі, құны 31 млн теңгеден асатын титан құймасын ұрлаған.
Күдіктілер жүкті зауыт аумағынан кедергісіз алып шығу үшін қызметтік мүмкіндіктерін пайдаланып, титан құймасын автокөліктің жүк бөлігінде технологиялық және тұрмыстық қалдықтардың астына жасырып тасымалдамақ болған.
Тергеу барысында ұрланған металл табылып, заңды иесіне қайтарылды. Сондай-ақ қылмысқа қатысы бар адамдардың басым бөлігі анықталып, жауапқа тартылды. Алайда күдіктілердің бірі ұзақ уақыт бойы бой тасалап жүрген.
— Осы жылдар бойы оны іздестіру жұмыстары бір сәтке де тоқтаған жоқ. Күдіктінің болуы мүмкін жерлері, араласатын ортасы және келіп түскен жедел ақпараттардың барлығы тексеріліп отырды. Нәтижесінде ер адам Алматы қаласында ұсталды. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалды, — деп хабарлады департаменттің баспасөз қызметінен.
Еске салсақ, осыған дейін Қарағандыда қарақшылық шабуыл мен ұрлық жасаған ер адам ұсталғаны хабарланған.