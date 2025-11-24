KZ
    ШҚО-да боран мен көктайғаққа байланысты 3 жолда көлік қозғалысы шектелді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдарда шектеу енгізіліп жатыр.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, боран мен көктайғаққа байланысты республикалық маңызы бар автокөлік жолдарында бірқатар шектеулер енгізілді.

    - Атап айтқанда, бүгін сағат 13:30-дан бастап «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-РФ шекарасы» тасжолының 1104–1191 шақырымдарда (Глубокое-Шемонаиха учаскесі) автобустар мен тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондай-ақ дәл осы уақыттан «Өскемен-Риддер-РФ шекарасы» тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка-Риддер бағыты) автобустар мен тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы шектелді, - делінген ақпаратта.

    Ал сағат 12:00-ден бастап облыстық маңызы бар «Шемонаиха-Секисовка» жолының 0-56 шақырымында дәл осындай шектеулер енгізілген. 

    Еске салсақ, осыған дейін Қазақстанда 24 қараша күні бірқатар өңірде жолдарда қозғалыс шектеуі сақталып отырғандығы хабарланған.

