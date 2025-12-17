KZ
    ШҚО-да боран мен көктайғаққа байланысты екі жолда көлік қозғалысы шектеледі

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы екі жолда кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда боран, көктайғақ пен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты жолдарда шектеу енгізілді.

    - Бүгін сағат 12.30-дан бастап республикалық маңызы бар «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-РФ шекарасы» тасжолының 1104-1191 шақырымында (Глубокое елді мекені мен Шемонаиха қаласының арасы), «Өскемен-Риддер-РФ шекарасы» тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка кенті мен Риддер қаласының арасы) автобустарға, тіркемелері және жартылай тіркемелері бар жүк көліктеріне қозғалысқа тыйым салынды, - делінген ақпаратта.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін "Дәрмен" мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді. 

    Еске салсақ, таңертең «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлаған болатын. 

